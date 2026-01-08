Тръмп подписа указ, САЩ напускат 66 международни организации

Съединените щати ще се оттеглят от десетки международни организации, включително ключови структури на ООН, сред които агенцията на ООН за населението и договорът, който урежда международните преговори за климата. Това съобщи Асошиейтед прес.

Президентът Доналд Тръмп е подписал указ, с който прекратява американската подкрепа за 66 международни организации, агенции и комисии, след цялостен преглед на участието и финансирането на САЩ в подобни структури, включително тези под егидата на ООН, уточниха от Белия дом.

Сред засегнатите са редица агенции, комисии и консултативни органи, работещи по теми като климатичните промени, трудовите права, миграцията и други глобални въпроси.

Държавният секретар Марко Рубио заяви, че администрацията е стигнала до извода, че част от тези институции „се дублират по функции, управляват се неефективно, разхищават средства или са повлияни от актьори, които прокарват дневен ред, противоречащ на интересите на Съединените щати“. По думите му някои от тях представляват и риск за американския суверенитет и националните свободи.