САЩ ще съдят екипажа на задържания руски танкер

Говорителката на Белия дом Карълайн Ливит заяви, че екипажът на петролния танкер под руски флаг, свързан с Венецуела, който беше задържан от САЩ, подлежи на съдебно преследване за нарушаване на санкциите, предаде Ройтерс.

„Издадена е съдебна заповед за арест на кораба, включително и за екипажа, което означава, че екипажът вече може да бъде подведен под отговорност за всички приложими федерални нарушения. Ако е необходимо, те ще бъдат транспортирани до Съединените щати за повдигане на обвинение“, каза Ливит.

Съединените щати не разглеждат формално танкера "Бела 1" (преименуван наскоро на "Маринера") като руски, а като такъв, който не принадлежи на никоя държава и ще продължават да отстояват правото си да конфискуват всички танкери, участващи в транспортирането на венецуелски петрол.

Каролайн Ливит заяви, че президентът Доналд Тръмп „не се страхува“ да продължи да конфискува санкционирани петролни танкери, въпреки опасенията, че това може да увеличи напрежението с Русия и Китай.

„Той ще следва политики, които най-добре обслужват интересите на Съединените щати... Това означава прилагане на ембаргото върху всички кораби на „сенчестия флот“, които незаконно превозват петрол“, каза Ливит.