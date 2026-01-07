Доналд Тръмп: Без моята намеса, Русия щеше да е взела цяла Украйна

Русия и Китай изобщо не се боят от НАТО без САЩ, заяви президентът на САЩ

"Без моята намеса, Русия щеше да е превзела цяла Украйна до сега", заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп. В социалната си мрежа „Трут Соушъл“, той повтори, че е прекратил осем военни конфликта и заяви, че Норвегия е постъпила "глупаво", като не му е присъдила Нобелова награда за мир.

„Спомнете си всички тези големи почитатели на НАТО, те бяха на ниво 2% от БВП и повечето от тях не си плащаха сметките, докато не се появих аз. САЩ, глупаво плащаха за тях! С цялото си уважение аз ги убедих да вдигнат нивото до 5% от БВП и те плащат, незабавно. Всички казваха, че това не може да бъде направено, но се оказа, че може, защото, преди всичко, всички те са мои приятели“, написа Тръмп.

„Без моята намеса Русия сега щеше да контролира цяла Украйна. Не забравяйте също, че аз сам прекратих осем конфликта, а Норвегия, която е член на НАТО, постъпи глупаво, като реши да не ми присъди Нобеловата награда за мир“, заяви американският президент.

Той обаче подчерта, че това не е важно, защото най-важното е, че e бил спасен животът на милиони хора.

„Русия и Китай изобщо не се боят от НАТО без САЩ и аз се съмнявам, че НАТО би подкрепил САЩ, ако ние наистина се нуждаем от тях“, написа още Тръмп в публикацията си.

„Винаги ще подкрепяме НАТО, дори те да не ни подкрепят“, подчерта той.

По думите му, единствената страна, от която Китай и Русия се боят, са Съединените щати.