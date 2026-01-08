Тръмп: Контролът на САЩ върху Венецуела може да продължи с години

Съединените щати могат да запазят контрола над Венецуела в продължение на няколко години, заяви американският президент Доналд Тръмп в интервю за в. „Ню Йорк таймс“.

В отговор на въпрос на изданието дали това ще продължи три месеца, шест месеца, година или по-дълго, Тръмп отговаря: „Бих казал много по-дълго“.

„Ще я възстановим по много изгоден начин. Ще използваме петрол и ще вземаме петрол. Ще свалим цените на петрола и ще даваме пари на Венецуела, от които те отчаяно се нуждаят“, добави той.

Президентът подчерта, че САЩ в момента „се разбират много добре“ с временно управляващия президент Делси Родригес.