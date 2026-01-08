Делси Родригес: В отношенията между Венецуела и САЩ има петно

Автор: Труд онлайн
Делси Родригес

Временно изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес заяви по време на официална церемония, че върху отношенията със Съединените щати има „петно“ след залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро на 3 януари от американската армия.

„В отношенията между Венецуела и САЩ има петно, каквото никога не е съществувало в нашата история“, подчерта Родригес, която в понеделник пое временно президентските правомощия.

Въпреки напрежението тя отбеляза, че търговските връзки между двете страни не представляват „нищо необичайно или нередно“. Коментарът ѝ дойде, след като държавната петролна компания PDVSA съобщи, че води преговори за продажба на венецуелски суров петрол на Съединените щати.

Американският президент обяви, че временното правителство във Венецуела е поело ангажимент да достави между 30 и 50 милиона барела петрол – количество, равняващо се на един до два месеца от общия добив на страната. По-късно Вашингтон уточни, че сделката е част от „историческо споразумение“ с Каракас и няма да се ограничи само до посочените обеми.

След това Доналд Тръмп написа в социалната си мрежа, че приходите, които Венецуела ще получи, ще бъдат използвани „единствено за закупуване на американски продукти“, включително селскостопанска продукция и лекарства.

В изказването си Родригес подчерта, че Каракас остава отворен за международно сътрудничество.

„Ръцете ни са протегнати към всички държави по света – за политически диалог и за икономическо, търговско и енергийно партньорство“, заяви тя.

