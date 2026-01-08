Делси Родригес: В отношенията между Венецуела и САЩ има петно

Още по темата: Венецуела: Над 100 души са загинали в операцията по залавянето на Мадуро 08.01.2026 07:57

Временно изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес заяви по време на официална церемония, че върху отношенията със Съединените щати има „петно“ след залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро на 3 януари от американската армия.

„В отношенията между Венецуела и САЩ има петно, каквото никога не е съществувало в нашата история“, подчерта Родригес, която в понеделник пое временно президентските правомощия.

Въпреки напрежението тя отбеляза, че търговските връзки между двете страни не представляват „нищо необичайно или нередно“. Коментарът ѝ дойде, след като държавната петролна компания PDVSA съобщи, че води преговори за продажба на венецуелски суров петрол на Съединените щати.

Американският президент обяви, че временното правителство във Венецуела е поело ангажимент да достави между 30 и 50 милиона барела петрол – количество, равняващо се на един до два месеца от общия добив на страната. По-късно Вашингтон уточни, че сделката е част от „историческо споразумение“ с Каракас и няма да се ограничи само до посочените обеми.

След това Доналд Тръмп написа в социалната си мрежа, че приходите, които Венецуела ще получи, ще бъдат използвани „единствено за закупуване на американски продукти“, включително селскостопанска продукция и лекарства.

В изказването си Родригес подчерта, че Каракас остава отворен за международно сътрудничество.

„Ръцете ни са протегнати към всички държави по света – за политически диалог и за икономическо, търговско и енергийно партньорство“, заяви тя.