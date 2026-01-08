Как Европа ще се опита да опази Гренландия от Тръмп

Европейските страни са започнали поетапно разработване на различни сценарии за отговор на потенциални действия на САЩ по отношение на Гренландия, съобщава Politico, позовавайки се на дипломатически източници.

Политиците в Европа вече не игнорират заплашителната реторика на американския президент, а разглеждат ситуацията като реална заплаха за европейската сигурност, се посоча в публикацията.

„Трябва да сме готови за директна конфронтация с Тръмп“, казал дипломат от ЕС, запознат с текущите дискусии,, пред изданието. „Той е в агресивен режим и ние трябва да се подготвим.“

Очаквано, Европа предпочита да търси политически компромис - формула, която би позволила на САЩ да обявят „победа“, без да нарушават суверенитета на Дания и Гренландия. Обсъжда се посредничеството на НАТО, подобно на ролята му в разрешаването на споровете между Турция и Гърция през годините. Обмисля се и засилване на сигурността, за да се отговори на твърденията на САЩ за неадекватна защита на острова.

От своя страна, НАТО обсъжда засилване на активността си в Арктическия регион. Възможните мерки включват увеличаване на разходите за отбрана, провеждане на допълнителни военни учения, разполагане на съюзнически сили близо до Гренландия и създаване на нова инициатива, подобна на Arctic Sentry, която би преразпределила военните ресурси на алианса. Тези стъпки имат за цел едновременно да засилят сигурността на острова и да демонстрират на Съединените щати, че Европа държи ситуацията под контрол.

Същевременно ЕС и Дания възнамеряват да предложат на Гренландия алтернатива на американските обещания. Според Politico, Брюксел планира почти да удвои финансирането за острова през следващия бюджетен цикъл, до 530 милиона евро, считано от 2028 г. Средствата са предназначени да бъдат използвани не само за социални услуги, но и за развитие на инфраструктурата и добив на минерали, с цел укрепване на икономическата самодостатъчност на територията.

Ако дипломатическите мерки се провалят, ЕС обмисля използването на икономически лостове. По-конкретно, обсъжда се т. нар. анти-принудителен търговски инструмент – механизъм за ответни мерки срещу търговския натиск. Европейските представители подчертават, че обемът на износа на ЕС за САЩ предоставя на Брюксел известен лост за влияние, но това ще изисква „политическа решителност“.

Най-тревожният сценарий е възможността за военни действия от страна на САЩ. В този случай Дания е законово задължена да реагира на всяко посегателство върху нейна територия. Европейските страни обсъждат хипотетичното разполагане на войски на острова по искане на Копенхаген, за да увеличат потенциалните рискове за Вашингтон при евентуални военни действия. Източници признават, че подобни сили не биха могли да спрат американската армия, но биха изиграли възпираща роля.