Китайските JF-17 в Саудитска Арабия: каква ще бъде ролята им

F-15SA формира гръбнака на саудитския флот

Много медии съобщават, че в момента се водят разговори за закупуване на китайски изтребители JF-17 на стойност 6 милиарда долара за оборудване на Кралските саудитски военновъздушни сили. Част от JF-17 в момента се сглобяват по лиценз и частично се произвеждат в Пакистан, като доставката на самолета се обмисля, за да помогне на Исламабад да изплати част от заемите си към Саудитска Арабия, пише Military Watch Magazine. Доклад на Ройтерс цитира два различни пакистански източника, единият от които казва, че JF-17 е „основният вариант“, който се разглежда за поръчки. Разглежданата сделка ще доведе до отпускане на 4 милиарда долара за компенсиране на заема, докато саудитското министерство на отбраната ще похарчи допълнителни 2 милиарда долара за пълно покриване на разходите за поръчки. Съобщената сделка следва подписването на стратегически отбранителен пакт между Рияд и Исламабад през септември 2025 г. и идва малко след потвърждението, че саудитското министерство на отбраната също води разговори за закупуване на изтребители F-35A от пето поколение от Съединените щати.

Една от възможностите е самолетите да се използват за формиране на нови полкове за противовъздушна отбрана. JF-17 Block 3 е значително по-усъвършенстван от настоящите бойни самолети Tornado и Eurofighter на ВВС, които са в експлоатация, като саудитски източници съобщават, че и двата са закупени предимно по политически причини, а не поради конкурентните им характеристики. Тежкият изтребител F-15SA формира гръбнака на саудитския флот и макар че е изключително способен и вероятно далеч надхвърля бойния потенциал на JF-17 Block 3, самолетът има особено високи нужди от поддръжка и оперативни разходи, за разлика от леките китайски самолети, които са сред най-лесните за поддръжка в света.

Една от възможностите е JF-17 Block 3 да бъде закупен, за да служи в част от комбинацията „високо-ниско“ с F-15SA, като двата потенциално биха били силно допълващи се по своите възможности. Значително предимство на JF-17 е, че той би осигурил по-висока степен на надеждност за саудитския флот, тъй като макар западният контрол върху изходните кодове и доставките на части за изтребители от американски и британски произход да може да бъде използван за парализиране на отбраната му, ако това се връзва с интересите на Западния блок, JF-17 Block 3 би осигурил вторична противовъздушна отбранителна способност, на която да се разчита. Счита се, че JF-17 Block 3 притежава сравнително напреднала авионика от „поколение 4+“ в сравнение с F-15SA, въпреки че радарният му дизайн е значително по-нов. Особено предимство е използването на ракети „въздух-въздух“ PL-15 и PL-10, които значително превъзхождат AIM-120C и AIM-9X, които саудитските F-15 използват в момента.

Остава значителна възможност саудитското правителство по политически причини да се въздържи от разчитане на JF-17 за фронтови роли, тъй като страната постоянно е подложена на силен политически натиск от целия западен свят да закупува почти изключително военно оборудване от Западния блок. Като най-големият вносител на отбранително оборудване в света, продължаващият контрол върху пазарите му е стратегически важен за финансирането на западните отбранителни сектори. Поради това саудитското министерство на отбраната може да предпочете закупуването на JF-17B, двуместен вариант, който да служи като тренировъчен самолет за по-широкия си флот. Това би могло да помогне за запознаване на пилотите с авиониката от пето поколение, като тази на F-15SA и F-35A, като авиониката на JF-17 е тясно базирана на тази на китайския изтребител от пето поколение J-20. JF-17B може да служи и като страхотен прехващач за противовъздушна отбрана, оборудван с ракети PL-15 и модерен радар AESA, като в този случай втората седалка за инструктора би могла да се използва от навигатор или офицер от оръжейните системи.