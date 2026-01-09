Гигантски вулкан заплашва да изригне през 2026 г.: колко опасен е и какво означава за планетата

Междувременно топлината от вулкана подхранва активността в хидротермалните отвори

Гигантският вулкан, който се очаква да изригне през 2026 г. – колко е опасен и какво означава за планетата Масивен подводен вулкан, разположен на около 480 километра край бреговете на Орегон в САЩ, е много вероятно да изригне тази година. Експертите преди това предупреждаваха, че Аксиалната подводна планина, един от най-активните подводни вулкани, може да изригне още в края на 2025 г., но това не се случи. Сега учените смятат, че вулканът вероятно ще изригне в средата или края на 2026 г., което всъщност не е толкова страшно, колкото звучи, пише ERT.

Аксиалната подводна планина се намира на разминаваща се граница на плочите в хребета Хуан де Фука и вече е доста активна, след като е изригвала преди това през 1998, 2011 и 2015 г., въпреки че е възможно да са се случили още изригвания.

Научен сътрудник от Университета в Орегон потвърди, че Аксиал преминава през период на висока сеизмична активност и постоянно подуване на земята, причинено от магма, издигаща се от морското дъно, което означава, че изригването е неизбежно.

Основното притеснение на повечето хора, когато научат за изригването на масивен вулкан, независимо дали е на сушата или под водата, е дали ще представлява заплаха за човешкия живот.

Какво наистина се случва, когато изригне подводен вулкан

Въпреки че има много потенциални последици от подводно вулканично изригване, основното е рискът от срутване на морското дъно.

Когато вулкан изригне за първи път, лавата започва да тече от вулкана и се озовава на морското дъно. Тя се охлажда много бързо благодарение на температурата на водата, образувайки лави на възглавници и потоци с форма на листове.

За съжаление, това е лоша новина за някои подводни организми, които вероятно ще бъдат убити от топлината на лавата.

Междувременно топлината от вулкана подхранва активността в хидротермалните отвори, които могат да отделят големи количества гореща, богата на метали вода, създавайки черни димни комини.

Всеки път, когато вулканът изригва, магмата се издига в плитката камера под морското дъно, което води до подуване на вулкана и повдигане на морското дъно.

Когато голямо количество магма се излее върху морското дъно, камерата се изпразва и губи опората си, което води до потъване на калдерата.

Ако обаче целият вулкан се срути, съществува възможност за катастрофално срутване на склон, при което страните на вулкана ще се срутят навътре.

Ако склоновете на подводната планина Аксиал се срутят навътре, това може да има катастрофални последици под формата на цунами, въпреки че това е много малко вероятно.

Накратко, подводният вулкан вероятно не представлява заплаха за нас. Освен ако Аксиал не стане нестабилен и склон се срути, не се счита, че представлява потенциален риск за човешкия живот.