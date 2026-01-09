Арктическата война на Путин: Стратегическите бази на Русия, причината за намеренията на Тръмп относно Гренландия

В условията на ускорената военна експанзия на Русия в Арктическия регион, администрацията на Тръмп все по-агресивно възобновява реториката си за превземане на Гренландия от необходимостта стратегически да осигури сигурността на региона, пише Newsweek. Но защо Гренландия е толкова важна за Съединените щати?

Ускорената милитаризация, наредена от Владимир Путин, постоянните военни бази, построени от Русия на Северния полюс, както и инсталирането на системи за въздушна и брегова отбрана, но и логистичните предимства на контролирания от Дания остров обясняват по-ясно от всичко друго напрежението, което обединява арктическата сигурност, НАТО и настоящия геополитически дебат относно все по-честите заплахи на Доналд Тръмп да „анексира“ Гренландия по един или друг начин.

През последното десетилетие Русия третира Арктика не като периферия, а като фронтов военен театър, пространство, където защитава своя „бастион“ с ядрени подводници и проектира контрола си върху арктическите корабни маршрути.

Всъщност, геополитическият пейзаж на Арктика се промени дълбоко от 2014 г. насам, след анексирането на Крим от Владимир Путин. Русия значително разшири присъствието си на Северния полюс, откривайки множество постоянни военни бази с ракетни установки, радарни възможности и логистична инфраструктура.

На картата на Арктика се наблюдават две основни области от стратегически интерес: руските бази, концентрирани на северното крайбрежие към Северния ледовит океан, и ядрото на военните съоръжения на НАТО и САЩ в Гренландия и Северноамериканската зона.

Забележителен момент, често цитиран от западните анализатори, е оценката на CSIS (Център за стратегически и международни изследвания), която показва, че Русия е преследвала стратегия за повторно отваряне на приблизително 50 съветски военни поста в Арктика, включително възстановяване на 13 въздушни бази, 10 радарни станции и 20 гранични поста.

„Замръзналият Север“ на стратегическия фронт на Москва

Руската Арктика не е просто линия от точки на картата. Много от тези точки са възли, интегрирани в архитектура за отбрана и контрол. Ако ги разгледаме по-отблизо, ще забележим нещо много по-дълбоко. Нека разгледаме някои примери за такива руски военни бази в северната част на планетата.

Според Chatham House , базата е открита през декември 2016 г. и може да приюти постоянно приблизително 250 военнослужещи, както и радарни и спомагателни подразделения.

В същата архитектура, гореспоменатият източник отбелязва, че руската база се възползва от оборудване със системи като С-300, които винаги могат да бъдат заменени от С-400 или новите системи, представени от Путин като „непобедими“ и способни да откриват и свалят дори самолети F-35 - най-мощните бойни самолети в света чрез системата С-500, други противовъздушни системи като Панцир и Бастион-П в района на стратегически арктически гарнизони.

Анализ на High North News от 2024 г. описва руската военна авиобаза „Темп“ като ключова точка по Северния морски път и споменава наличието на възможности като „Панцир-СА“ (въздушна отбрана с малък обсег), „Бастион-П“ (брегова отбрана) и радарна инфраструктура; същевременно се обсъждат системите С-300 и възможните подобрения до С-400 или С-500 в отбранителната екосистема в района.

В материал на „Баренц Обзървър“ се обясняват по-малко известните подробности за северната руска база, която е по-скоро стратегическа военна база, „заседнала в ракети и радарни системи“, и че разширената писта може да побере множество видове самолети, включително стратегически ядрени бомбардировачи, което е сигнал за ориентация към постоянна експлоатация.

Освен това, в базата Нагурское беше изложена нова крайбрежна радарна система „Монолит-Б“, както и оръжие против дронове, произведено в Китай и показано по време на посещението на командира на Северния флот Константин Кабанцев в отдалечения арктически архипелаг Земя на Франц-Йосиф в началото на април 2025 г.

Радарната система „Монолит-Б“, която се произвежда от 2011 г., е предназначена за активно и пасивно откриване и проследяване на надводни и въздушни цели. Тя комуникира с ракетната система „Бастион“ и е способна да проследява обекти на разстояние до 450 км.

Руснаците представиха и ново оръдие за борба с дронове. Оръжието е преносимо 6-диапазонно оръдие за заглушаване на дронове, произведено от китайската компания Shenzhen Rongxin Communication Co.

Според производителя, оръжието може „ефективно да приземява или връща дронове в обхват от 800-1500 метра“. Същият тип оръжие против дронове е било използвано от руските сили в настоящата агресия срещу Украйна.

Базата „Нагурское“ на остров Александра в Земята на Франц-Йосиф се намира на около 1300 км северно от полуостров Кола. Норвежкият архипелаг Свалбард е на около 400 км, а източното крайбрежие на Гренландия е на около 1000 км.

Най-голямото предимство за руснаците е, че НЯМА база на НАТО близо до Нагурское. Най-близката норвежка военна авиобаза е на около 1500 км, а американската база в Туле, Гренландия, е на над 2000 км. Това са само няколко примера за руски бази в Арктическия север.

В Арктика логистиката означава сила. Русия има рядко предимство: тя е единствената страна с флотилия от ядрени ледоразбивачи, използвани както за граждански, така и за стратегически цели.

Фондация „Джеймстаун“ отбелязва, че Русия разполага с осем ядрени и 34 дизелови разрушителя (в допълнение към текущото строителство). Подобно твърдение се появява в изявление, публикувано на уебсайта на Кремъл през 2025 г., в което изрично се споменават 34 дизелови и осем ядрени.

Тези цифри са от огромно значение за стратегическото уравнение на Русия в Арктика, защото ядрените разрушители могат да поддържат плавателни коридори в екстремни условия и да поддържат присъствие в райони, където други флоти се движат трудно, сезонно или с висока зависимост от метеорологичните условия.

Вече не е тайна за никого, че Русия разполага с впечатляващ флот от подводници, способни на мащабна ядрена атака.

Инициативата за ядрена заплаха изчислява, че Русия разполага с около 64 подводници, 16 от които са ядрени подводници с балистични ракети, известни като „гръбнакът на стратегическото възпиране“.

През 2024 г. Ройтерс съобщи, че Русия официално е въвела в експлоатация балистичната ракета „Булава“, изстрелвана от подводници, с обхват от около 8300 км и капацитет да носи до 10 бойни глави с разделящи се глави – ракета, свързана с подводниците клас „Борей“.

Изданието отбелязва също, че по това време Русия е експлоатирала седем подводници „Борей“ (в Северния и Тихоокеанския флот), всяка от които е способна да носи 16 ракети „Булава“, а Barents Observer споменава през юли 2025 г., че Северният флот на Руската федерация разполага с още пет подводници „Делта IV“, в допълнение към по-новите подводници „Борей“/„Борей-А“.

Това са само няколко примера за възможности, които правят Арктика „ядрен театър“, тъй като маршрутите, дълбочините и близостта до Северния Атлантик създават жизненоважно пространство за патрулиране на подводници и ранно откриване.

Защо „Гренландия“ не е за ресурси, а за глобална архитектура на сигурносттаВ Гренландия САЩ управляват критично важно съоръжение за ранно предупреждение. Базата сега е известна като космическа база Питуфик (бивша авиобаза Туле), а Космическите сили на САЩ заявяват, че управляват модернизиран радар за ранно предупреждение, използван за откриване и докладване на оценки на атаки, включително в логиката на ранното предупреждение.

Отвъд политическия дебат, ето защо Гренландия постоянно се появява в стратегически дискусии: тя е „платформа“ за наблюдение и предупреждение в полярната зона, в момент, когато Русия укрепва арктическата си инфраструктура, пише Petersonschriever.spaceforce.mil.

Според анализатори на НАТО и военно-стратегически експерти, контролът над Гренландия и, имплицитно, достъпът до Северния Атлантик и Арктика предлага голямо оперативно предимство в контекста на руските стратегически ядрени възможности, които включват един от най-мощните подводни флоти в света.

В сравнение с Русия, повечето европейски членове на НАТО разполагат с ограничени ресурси в Арктика. Наличните военноморски и военновъздушни сили на Дания, Швеция, Норвегия или Финландия са скромни в сравнение със стратегическия арсенал на Москва.

Така, ако съберете цялата информация - повторното отваряне на руските стратегически арктически постове (с летища и радари), оборудването с нови отбранителни и атакуващи системи, включително ядрени, уникалния флот от ядрени разрушители и ролята на Северния флот в ядреното възпиране, се очертава ясна картина: Арктика е стратегически коридор, а Гренландия е едно от малкото западни „фиксирани части“, които осигуряват наблюдение и ранно предупреждение в този коридор.

Оттук нататък, реториката на Доналд Тръмп - която сега изглежда агресивна към Европа, може да се промени в зависимост от политическите стратегии на Републиканската партия, военните залози ще останат същите за Съединените щати, а именно контролът на достъпа, сензорите и инфраструктурата в пространство, където Русия непрекъснато инвестира повече от 10 години, но където Европа, и особено Дания, която контролира Гренландия - не е инвестирала почти нищо.

Независимо дали ни харесва или не, дали сме съгласни или не, в този момент само Съединените щати са способни, както на стратегическо, така и на конвенционално ниво, да осигурят защита в арктическата зона, като по този начин защитят както съюзниците от НАТО, така и европейския континент.

В НАТО и Европейския съюз нарастват опасенията, че конвенционалните и политическите връзки в областта на сигурността със САЩ и техните възможности биха могли да бъдат поставени на изпитание, ако стратегическият контекст в Арктика се засили. Ако Русия продължи да разширява военните си постове и големи европейски сили като Франция, Германия, Италия или други държави членки не увеличат бързо темпото на отбранителна адаптация, Европа остава зависима от стратегическите решения на Вашингтон, които понякога могат да противоречат на европейските приоритети и ценности.

Следователно, реториката за Гренландия не е просто екзотична геополитическа тема или „експанзионистична прищявка“ на Доналд Тръмп, а по-скоро пряко свързана с военната конкуренция за контрол над стратегическите маршрути, мониторинга на Арктика и ядрения баланс между Русия и Запада.