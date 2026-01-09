Тръмп: Мария Корина Мачадо пристига следващата седмица във Вашингтон

Още по темата: Мария Мачадо готова да се завърне във Венецуела, въпреки критиките на Тръмп 06.01.2026 08:05

Това ще бъде първата среща на Тръмп с Мачадо

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че планира да се срещне с лидера на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо във Вашингтон следващата седмица. По време на участие в предаването „Hannity“ по Fox News, Тръмп беше попитан дали възнамерява да се срещне с Мачадо, след като САЩ удариха Венецуела и заловиха нейния президент Николас Мадуро.

„Ами, разбирам, че тя ще дойде някъде следващата седмица и очаквам с нетърпение да я поздравя“, каза Тръмп.

Това ще бъде първата среща на Тръмп с Мачадо, за която американският президент заяви, че „няма подкрепата вътре или уважението в страната“, за да я ръководи.

Според съобщенията, отказът на Тръмп да подкрепи Мачадо е свързан с приемането от нея на Нобеловата награда за мир за 2025 г., която Тръмп смята, че заслужава.

По-късно обаче Тръмп каза пред NBC News, че макар да смята, че Мачадо не е трябвало да печели наградата, приемането ѝ на наградата „няма нищо общо с моето решение“ относно перспективата тя да ръководи Венецуела.