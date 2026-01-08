Извънземни и световна война: какво е предсказала баба Ванга за 2026 г.

Ванга предупреди за дълъг и труден път напред

Ясновидката Баба Ванга, за която отдавна се смята, че е предвидила събития като 11 септември и пандемията от COVID-19, предсказа извънземни посетители и избухването на Трета световна война през тази година.

Слепата българска мистичка, която почина през 1996 г. на 85-годишна възраст, според The Mirror е предсказала, че първата среща на човечеството с извънземен живот ще се състои през ноември 2026 г.

Тя предупреди, че огромен извънземен космически кораб ще навлезе в атмосферата на Земята, макар че не даде подробности за намеренията на посетителите.

Слепата българска мистичка Баба Ванга направи няколко плашещи предсказания за 2026 г., включително посещение на Земята от извънземни и началото на Трета световна война, пише New York Post.

Предсказанието е предизвикало допълнителен интерес у някои вярващи на фона на увеличаването на съобщенията за наблюдения на неидентифицирани аномални феномени (UAP) през последното десетилетие и продължаващите спекулации около 3I/ATLAS, обект, който се задържа в Слънчевата система и подхранва дебата дали е междузвездна комета или нещо по-необичайно.

Сред най-зловещите й прогнози беше предупреждението, че Третата световна война ще избухне през 2026 г. – предсказание, което става още по-тревожно поради нарастващото напрежение в света, включително потенциалното превземане на Тайван от Китай и пряката конфронтация между Русия и САЩ.

Въпреки това, Ванга също така предсказа, че светът няма да свърши до 5079 г., което означава, че потенциално катастрофалната война няма да бележи края на човечеството.

Тя предупреди още, че обществото се приближава до точката на прелом, в която ще осъзнае, че е „отишло твърде далеч“.

Казва се, че това предсказание се фокусира върху технологиите и морала, като ентусиастите твърдят, че ясновидката е предвидила време, в което обществата колективно ще признаят, че са престъпили етичните и технологичните граници.

Според Mirror, последователите твърдят, че този разчет няма да дойде като еднократно катастрофално събитие, а ще се разгърне постепенно, подхранвано от ескалиращите глобални напрежения и научни пробиви, които фундаментално променят човешките взаимоотношения.

Родена през 1911 г. като Вангелия Пандева Гуштерова, Ванга по-късно става известна като „Нострадамус на Балканите“ заради предсказанията, приписвани на нея, включително 11 септември и смъртта на принцеса Даяна.

Освен прогнозите си за 2026 г., се казва, че тя е предсказала, че изкуствените органи могат да влязат в масово производство още през 2046 г., като предполагаемите ѝ прогнози за пробиви в откриването на рака често са свързани с етични и технологични проблеми.

Що се отнася до съдбата на човечеството, Ванга предупреди за дълъг и труден път напред.

Времевата линия на Ванга за края на човечеството:

2028: Хората ще започнат да изследват Венера като източник на енергия.

2033: Полярните ледени шапки ще се стопят, което ще доведе до драстично повишаване на нивото на моретата по целия свят.

2076: Комунизмът ще се разпространи в страни по целия свят.

2170: Сушата ще опустоши голяма част от света.

3005: Земята ще влезе във война с цивилизация на Марс.

3797: Хората ще трябва да напуснат Земята, защото тя ще стане необитаема.

5079: Светът ще свърши.

Макар че някои от нейните пророчества изглеждат ужасяващи, мистичката няма безупречна репутация, тъй като някои от предсказанията й са били напълно неточни – включително твърденията, че Барак Обама ще бъде последният президент на САЩ и че Третата световна война ще започне през 2010 г.