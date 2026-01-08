Танкер е атакуван от дронове в Черно море, плавал към Новоросийск

Нефтеният танкер „Елбус“, плаващ под флага на Палау, е бил повреден при атака от военноморски дрон в Черно море край бреговете на Турция, съобщава специализираното издание Lloyd's List.

Според публикацията, инцидентът е станал в сряда следобед, 7 януари, на около 55,6 км от турския бряг.

Танкерът клас SUEZMAX е пътувал за руското пристанище Новоросийск, от Сингапур и е бил празен, но след атаката се е отклонил от курса си и е завил рязко към турска територия.

Корабът е изпратил сигнал за бедствие, на който са отговорили служители на турската брегова охрана, които са го изтеглили до пристанището Инеболу за проверка и оглед, който продължава.

Няма данни за жертви или замърсяване на водите.

Турските, руските и украинските власти все още не са коментирали официално атаката.

Украински военни блогъри твърдят , че танкерът е част от "сенчестия флот" на Русия.