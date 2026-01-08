Първото предсказание на перуанските шамани за 2026 г. се сбъдва с падането на Николас Мадуро

На 29 декември 2025 г. група шамани се събраха край морето в квартал „Мирафлорес” на перуанската столица Лима за своя годишен ритуал: предсказване на това, което предстои на света през следващата година по отношение на световните лидери, продължаващите конфликти и хода на международните отношения. Те се срещат, за да пият халюциногенни отвари, извлечени от местни растения – включително аяхуаска и кактус Сан Педро – за които се смята, че им дават силата да предсказват бъдещето.

И, макар и да не се знаеше, въпреки смесените резултати от годишните им предсказания, едно от пророчествата им за 2026 г. вече се сбъдна, тъй като те предсказаха, че Доналд Тръмп ще свали от власт венецуелския президент Николас Мадуро, пише Euronews.

Прогнозата обаче се оказа само частично точна. Макар групата да предвиди падането на 63-годишния венецуелски лидер, тя смяташе, че той ще избяга и няма да бъде заловен.

Друга от прогнозите на групата за тази година също засяга Тръмп:

„Съединените щати трябва да се подготвят, защото Доналд Тръмп ще се разболее сериозно“, обяви Хуан де Диос Гарсия.

Въпреки че шаманите призоваха за мир и изцеление в целия свят, перспективите за 2026 г. не изглеждат особено розови: те предсказаха природни бедствия, като земетресения, и макар да предвиждат края на войната на Русия в Украйна, по-рано бяха предсказали, че конфликтът ще приключи през 2023 г.

Миналата година те също така предупредиха, че ще избухне „ядрена война“ между Израел и Газа, където в момента е в сила примирие.

Въпреки това през декември 2023 г. групата правилно предсказа, че бившият перуански президент Алберто Фухимори, който беше в затвора за нарушения на човешките права, ще умре в рамките на дванадесет месеца. Фухимори почина от рак през септември 2024 г. на 86-годишна възраст.