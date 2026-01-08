Ирак поема контрола над едно от най-големите петролни находища на "Лукойл"

Властите в Багдад решиха да се намесят директно в стратегически енергиен проект на фона на международни санкции, засягащи "Лукойл"

Нефтеното находище "Западна Курна 2" произвежда около 470 000 барела на ден

Иракското правителство обяви в сряда одобрението за национализация на петролните операции в находището "Западна Курна 2", въз основа на договора за услуги, подписан с руската компания "Лукойл", пише Mediafax.

Решението позволява на Ирак да поддържа производството на петрол в едно от най-важните находища в света. "Лукойл" се позова на специална клауза през ноември, тъй като компанията беше засегната от санкции, наложени на Русия.

"Иракският кабинет одобри национализацията на петролните операции в находището "Западна Курна 2", в съответствие с договорните клаузи, съобщиха властите в Багдад, цитирани от Reuters.

Как ще бъде финансирана операцията?

За да подкрепят операциите, властите в Багдад планират да използват средства от нефтеното находище Маджнун, друго голямо находище в Южен Ирак. Сметката се захранва от продажбите на суров петрол, осъществявани от държавната петролна компания SOMO, която е отговорна за износа на петрол на страната.

Най-важният външен актив на "Лукойл"

"Лукойл" държеше 75% оперативен дял в нефтеното находище "Западна Курна 2". Компанията беше принудена да преустанови дейността си, след като беше включена в списъка със санкции на САЩ, заедно с "Роснефт"..

Нефтеното находище "Западна Курна 2" произвежда около 470 000 барела на ден и е най-важният чуждестранен актив на "Лукойл" . Находището осигурява около 0,5% от световното производство на петрол и 9% от общото производство в Ирак, вторият по големина производител в ОПЕК след Саудитска Арабия.