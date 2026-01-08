Американци искат  бизнеса на „Лукойл“

Енергийната компания „Шеврон“ и фондът „Куантум“ обединяват усилията си

Сделката включва 2000 бензиностанции

Руската компания оценява собствеността си на 22 млрд. долара

Американската енергийна компания “Шеврон” (Chevron) и фондът за частни инвестиции “Куантум Капитал Груп” (Quantum Capital Group с централа в в Хюстън, САЩ) са обединили усилия в оферта за придобиване на международните активи на санкционираната руска компания “Лукойл”, съобщава “Файненшъл Таймс”.

Ако сделката бъде финализирана, двата партньора планират да си разделят активите, които “Лукойл” оценява на около 22 млрд. долара. Офертата, водена от “Куантум”, обхваща целия международен портфейл на руската компания, което включва добива на нефт и газ, рафинериите и над 2000 бензиностанции в Европа, Азия и Близкия изток.

“Шеврон” и “Куантум” са заявили готовност да притежават и управляват активите дългосрочно, а не с цел бърза препродажба. Това е ангажимент, който вероятно се възприема благосклонно от администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп, пише финансовото издание. “Куантум” действа по сделката съвместно със своята лондонска портфейлна компания Artemis Energy. От “Куантум”са отказали коментар пред медията, а говорител на “Шеврон” е заявил, че компанията разполага с диверсифицирано портфолио и постоянно оценява нови възможности, но “по принцип не коментира търговски въпроси или изявления на трети страни”.

“Шеврон” и “Куантум” са поредните кандидати в надпреварата за неруските активи на “Лукойл”, към които интерес са проявили още инвестиционният фонд Carlyle и базираният в Абу Даби конгломерат International Holding Company, съобщава “Файненшъл Таймс”. През ноември търговецът на суровини “Гънвор” (Gunvor) се оттегли от вече договорена сделка с “Лукойл”. Тогава администрацията на Тръмп обяви, че ще блокира транзакцията, като нарече “Гънвор” “марионетка на Кремъл”.

“Куантум” e основан от тексаския петролен магнат Уил ВанЛох. Според информацията на “Файненшъл Таймс” фондът предварително е провел разговори с представители на американската администрация. Според източниците фондът е аргументирал офертата си с това, че тя ще гарантира американска собственост върху стратегически енергийни активи.

Високопоставен представител на правителството на САЩ е приветствал предложението на “Куантум” и “Шеврон”. “Търсим раздяла с тези активи по начин, който да ги постави завинаги в ръцете на американски собственик и оператор. Не искаме модел “купи и препродай”, затова това е убедителна опция”, е заявил той пред “Файненшъл Таймс”.

“Шеврон”, която по-рано е обмисляла самостоятелна оферта за част от активите на “Лукойл”, проявява интерес и към 5-процентния дял на “Лукойл” в нефтеното находище Тенгиз в Казахстан, което американската компания съвместно притежава и управлява.

Министерството на финансите на САЩ е дало разрешение на компаниите да водят преговори с “Лукойл” до 17 януари, като всяка сделка ще изисква регулаторно одобрение от Вашингтон - което на практика дава на президента Тръмп право на вето.