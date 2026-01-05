Европейските борси затвориха възходящо на фона на ситуацията във Венецуела

Водещите индекси на европейските фондови пазари закриха в положителна територия днешната търговска сесия, като глобалните пазари реагират на свалянето от власт на венецуелския лидер Николас Мадуро, предаде Си Ен Би Си.

Във Франкфурт DAX отчита ръст от 329,35 пункта или 1,34 на сто до 24 868,69 пункта.

В Париж индексът CAC 40 се повишава с 16,29 пункта или 0,2 на сто до 8211,5 пункта.

В Лондон индексът FTSE 100 нараства с 53,43 пункта или 0,54 на сто до 10 004,57 пункта.

Паневропейският индекс Stoxx Europe 600 се повиши с 5,62 пункта или 0,94 на сто до 601,76 пункта.