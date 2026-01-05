Рекордно увеличение на депозитите в гръцките банки

Годишният темп на растеж е спаднал до 12,8%

Депозитите в гръцките банки са се увеличили с 1,516 млрд. евро през ноември, в сравнение с отрицателен нетен поток от 2,585 млрд. евро през предходния месец, според данни, публикувани от Банката на Гърция.

Депозитите на държавната администрация са се увеличили с 485 млн. евро през ноември 2025 г., в сравнение с намаление от 448 млн. евро през предходния месец. Годишният темп на растеж е спаднал до 12,8% от 18,7% през октомври, пише To Vima.

Депозитите на частния сектор са се увеличили с 1,032 млрд. евро през ноември 2025 г., след спад от 2,137 млрд. евро през предходния месец. Годишният темп на растеж е спаднал до 4,9% от 5,6% през октомври.

Депозитите на корпоративния сектор са се увеличили с 90 млн. евро през ноември 2025 г., в сравнение с рязък спад от 2,332 млрд. евро през предходния месец. Годишният темп на растеж се забави до 8,7% от 12,3% преди това.

Депозитите на нефинансовите корпорации са се увеличили с 107 млн. евро,

след спад от 2,308 млрд. евро през октомври. Депозитите на застрахователните дружества и другите финансови институции са намалели с 17 млн. евро, в сравнение със спад от 24 млн. евро през предходния месец.

Депозитите на домакинствата и частните нестопански организации са се увеличили с 941 млн. евро през ноември 2025 г., в сравнение с увеличение от 196 млн. евро през предходния месец. Годишният темп на растеж се е повишил до 3,6%, спрямо 3,4% през октомври.

Годишният темп на растеж на общото кредитиране на вътрешната икономика е спаднал до 5,0% през ноември 2025 г. от 5,4% през предходния месец.

Месечният нетен поток на общото кредитиране е бил положителен в размер на 1,827 млрд. евро през ноември 2025 г., в сравнение с отрицателен нетен поток от 1,701 млрд. евро през октомври.

Месечният нетен поток на кредитирането на сектора на държавното управление е положителен в размер на 524 млн. евро през ноември 2025 г., в сравнение с отрицателен нетен поток от 317 млн. евро през предходния месец. Годишният темп на растеж на кредитирането на сектора на държавното управление е 1,4 %, което е леко понижение спрямо 1,5 % през октомври.