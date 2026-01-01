Заплатите в частния сектор в Гърция се увеличават с 5%

Повишаване на средната заплата в Гърция до 1500 евро до 2027 г.

Заплатите в частния сектор се приближават до целта от 1500 евро на месец до 2027 г., със среден годишен темп на растеж от 5%, въпреки че структурните недостатъци на гръцката икономика, водени от ниската производителност на труда, създават сложен пейзаж за 2026 г., съобщава електронното издание на в. Kathimerini.

В допълнение към това идва и неотдавнашното споразумение между правителството и социалните партньори за укрепване на колективното договаряне и увеличаване на колективните трудови договори.

Въпреки че почти всички признават, че връщането на заплатите до нивата отпреди кризата не е лесен процес – в момента обхватът на работниците с колективни трудови договори е доста под 30% – споразумението с правителството създава основата за увеличение на заплатите чрез преговори.

Прогнозите за 2026 г. са насочени към удължаване на тенденцията на нарастване на заплатите в частния сектор с 5% годишно: Като се има предвид, че средната брутна заплата през пролетта на 2024 г. е била 1325 евро, оценките показват, че през април 2026 г. тя може да достигне до 1461-1470 евро, ако не настъпят големи промени в макроикономическия контекст. Официалните данни показват, че през май 2025 г. средните заплати са били 1369,07 евро. Тези суми се отнасят за заетост на пълен работен ден, тъй като ако се вземат предвид заплатите на непълен работен ден, картината става много различна.

Правителственият план за повишаване на средната заплата в Гърция до 1500 евро до 2027 г. се основава на три стълба: последователните увеличения на минималната работна заплата, връщането на бонуса към заплатата за всеки три години трудов стаж и засилването на колективното договаряне.

Интервенциите се фокусират върху усилията за нова „социална сделка“

на пазара на труда, насочена към разширяване на обхвата на работниците от колективни трудови договори. Правителството, и по-специално ръководството на Министерството на труда, очакват петгодишен план за действие, който ще бъде приет със законодателство в началото на 2026 г., да улесни подписването на нови секторни и корпоративни договори.

Въпреки това, настоящата картина показва много ограничен обхват: през първата половина на 2025 г. са подписани само 25 секторни трудови договора, както и около 170 бизнес споразумения, докато много от съществуващите секторни договори ще изтекат през 2026 г.

Най-голямото покритие е регистрирано в секторите на хранителните услуги и хотелиерството, следвано от договора от синдиката на банковите работодатели (OTOE), но без да се променя общата картина.