В Гърция уязвимите длъжници получават „втори шанс“

Гърция в момента е на 70% от средното за ЕС по отношение на БВП

Частните и публичните инвестиции ще поддържат висок икономически растеж в Гърция след края на 2026 г., заяви финансовият министър Кириакос Пиеракакис пред Kathimerini, отговаряйки на един от най-важните въпроси за икономиката, тъй като навлизаме в последната година, в която ще бъдат налични ресурси от Механизма за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз (ЕС).

За Пиеракакис новата година ще донесе допълнителното предизвикателство да ръководи Еврогрупата – срещата на финансовите министри от еврозоната – след избирането му за неин председател. Това беше успех, от който той се стреми да се възползва, воден от убеждението, че европейската конкурентоспособност се изгражда чрез реформи и доверие. Той също така обявява, че преди края на годината министерството ще публикува търг за частен инвеститор, който ще управлява Звеното за придобиване и обратен лизинг на имоти, което се очаква да бъде пуснато в експлоатация през първата половина на 2026 г.

По думите му, Европа не може да си позволи лукса на самодоволство или песимизъм.

На въпрос: ще се доближи ли Гърция някога до средния БВП на глава от населението в ЕС или ще се окажем дори зад България?, Пиеракакис отговори:

„Гърция в момента е на 70% от средното за ЕС по отношение на БВП на глава от населението, измерен по паритет на покупателната способност, в сравнение с 66%, когато дойдохме на власт. От 2019 до 2026 г. БВП на глава от населението в постоянни стойности се е увеличил с 15,7% в Гърция в сравнение с 5,3% в еврозоната. Конвергенцията е видима за първи път, с необходимото условие да не се подкопае икономическата и политическата стабилност, постигната през последните шест години от ръководството на Кириакос Мицотакис. Инвестициите на зелено по своята същност са най-взискателните. Те изискват голям начален капитал, години на съзряване и пълно излагане на лицензионен, технологичен и макроикономически риск. Те не са сравними с недвижимите имоти или придобиванията на съществуващ бизнес, които носят по-бърза възвръщаемост и с много по-малка несигурност. Именно затова, след десетилетие на дългова криза, първата вълна от инвестиции, която се завръща в икономиката, никога не е от типа „на зелено“. Те са тези, които „тестват“ средата.”

„Очаква се да бъде публикувано обявлението за последната фаза на търга, а именно за подаване на обвързващи оферти, за да станете частният инвеститор, който ще управлява Субекта за придобиване на имоти и обратен лизинг. Това е ключов инструмент на социалната политика, който дава реален втори шанс на уязвимите длъжници и гарантира защитата на основното им жилище, дори в случаи на несъстоятелност или принудително изпълнение. Субектът ще придобие жилището и ще го отдаде под наем на предишния собственик, с държавна субсидия за наема и с ясно, институционализирано право на обратното му изкупуване, ако финансовото им състояние се подобри. Нашата цел е субектът да заработи напълно през първата половина на годината. Дотогава остава в сила временната програма за подкрепа, която спира процеса на възбрана на основното жилище и предоставя държавна субсидия на вноската по заема до 210 евро”, добави той.