Как новото преброяване на имотите в Гърция ще ограничи укриването на данъци

Седем милиона собственици трябва да съгласуват данъчните си регистри

Правителството се готви да стартира най-голямото преброяване на имоти в историята на страната, като изисква от около 7 милиона собственици да предоставят подробна информация на Независимата агенция за публични приходи (AADE). Министерските решения, очаквани през януари, ще активират електронния процес, който е предпоставка за създаването на Регистъра на собствеността върху имоти (MIDA), чиято цел е да даде на данъчните власти пълна картина на притежаваните недвижими имоти и тяхното използване, пише електронното издание на в. Kathimerini.

Собствениците ще бъдат помолени да декларират как се използват имотите им и да свържат активите, вписани в електронния регистър на данъчната служба, със съответните записи в националния кадастър, така че двете бази данни да съвпадат. Усилията навлизат в своята финална фаза, тъй като законът, разрешаващ преброяването, вече е приет и остава само да бъдат издадени решения за прилагането му в началото на новата година.

Според правителствени източници инициативата се ускорява

на фона на разкрития за широко разпространени нередности, свързани с недвижими имоти. Те включват апартаменти на стойност стотици хиляди евро, отдадени под наем за едва 20 евро на месец, и земеделска земя, добавена или премахната от данъчните декларации, за да се събират незаконно субсидии. Длъжностните лица казват, че липсата на изчерпателен регистър също е усложнила плановете за насочване на стотици милиони евро субсидии за връщане на незаетите апартаменти на пазара, тъй като няма надеждни данни за броя или местоположението на затворените имоти.

Очаква се AADE да изисква две основни действия от собствениците. Първо, те трябва да посочат дали всеки имот е зает от собственика, използван за лични нужди като втори дом или ваканционен дом, оставен празен или отдаден под наем. Понастоящем тази информация е трудна за извличане от данъчните декларации, което насърчава укриването на данъци. Имотите, декларирани като празни, всъщност могат да бъдат отдадени под наем, което може да се установи само чрез данните за потреблението на електроенергия, предоставени от оператора на електроразпределителната мрежа, докато някои, декларирани като заемани от собственика, генерират доходи от наем, без да е сключен договор за наем.

Второ, собствениците ще трябва да съпоставят данните за имотите в данъчните си декларации с тези, записани в кадастъра. Разликите в площта са често срещани, често защото актуализациите са направени за данъчни цели, но не са докладвани в кадастъра. Процесът ще отразява този, използван за застраховани имоти, като позволява на собствениците да съпоставят и потвърждават данните.

Очаква се обявленията за електронното преброяване да бъдат направени през януари, като властите дават срок от три месеца.