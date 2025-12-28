Бившият актьор е и голям покерджия – според Вашингтон няма карти, а все го прецаква

Голямата цел на днешните управляващи в Киев била да изчакат момента, в който Тръмп щял да сметне преговорите с руснаците за безполезни

Два фронта за президента в Киев – срещу руския нашественик и американския съюзник

В навечерието на срещата на Володимир Зеленски с Доналд Тръмп късно в неделя в Маями, президентът на Украйна даде няколко ясни сигнала, че се готви да припише евентуалната є капитулация на държавния глава на САЩ. Не, не за вината за провала на Киев във войната му с Москва става дума, а за очаквания от мнозина анализатори твърде вероятен изход от нея, наложен малко или много от Вашингтон след внимателен поглед върху обстановката на бойното поле през последните дни и седмици.

Както писа влиятелният италиански всекидневник “Ла Стампа”, “съществуването на Украйна е застрашено от Русия, но оцеляването є зависи до голяма степен от Съединените щати и напоследък Зеленски лансира по различни поводи и под всевъзможни форми едно и също ясно послание”. А то е следното: “Ако президентът на САЩ желае Киев да се предаде, той трябва да отиде в Украйна и “да покаже лицето си”, значи да поеме лична и пряка отговорност пред изстрадалата страна за това, което той, а не нейният президент, е свършил или възнамерява да стори, да убеди очи в очи жителите є в ползата от мирния си план. В този дух според вестника са измислени и предложенията на Киев - с адресант най-вече Вашингтон - за национални референдуми, както за евентуалното изтегляне на украинските войски от Донбас, така също и по всичките 20 точки от последното хипотетично засега споразумение за мир.

Политическата година на украинския президент започна на 28 февруари с изгонването му от Овалния кабинет и почти приключи с изцепката му по Коледа: “Да пукне, дано!” Тя накара редица коментатори в Западна Европа да предположат, че в украинския списък за саморазправа може да има повече от едно име, освен, разбира се, това на Владимир Путин. Ех, Зеленски не е християнин, знае го целият свят, но заканата е недопустима дори за един евреин най-малкото от благоприличие, да не говорим за държавен глава. А посочвайки, че лидерът в Киев е прекарал четвъртата година от войната на два фронта - срещу руския нашественик и срещу американския съюзник, някои наблюдатели загатнаха, че пожеланието му за смърт може да е насочено не само на Изток, но и на Запад, Отвъд Океана.

“Човекът, когото Тръмп многократно обвиняваше, че “не държи в ръце силни карти”, продължава да играе своята покер-игра и ходовете му са все по-насочени на запад, отколкото на изток.” - подчерта “Ла Стампа”. При това го прави много хитро, лукаво и нахално, използвайки медийната суета на наемателя на Белия дом - натиска му за ускоряването на решението за мир първо за Деня на Благодарността, после за Коледа и сега за Нова година - все с цел междинните избори в САЩ през ноември, преди които Тръмп би желал да се изяви като “глобален победител”.

И именно към американския президент са насочени предложенията на Зеленски, - подчерта авторитетният италиански всекидневник, - като все още силният лидер в Киев повишава непрекъснато залозите си, търсейки възможности да удължи т. нар. мирен процес и да се блиндира във властта.

Доста по прям бе набеденият за върл русофил от колеги и политици главен редактор на вестник “Ил Фато Куотидиано” Марко Травальо, който обясни, че въпросните предложения на Зеленски са чиста проба шмекерии, тъй като сега той е изправен пред дилемата да продължи или не войната в Украйна. Като дълбоко в съзнанието му преобладавало първото тежнение, защото ако не продължи да се бие и да праща на сигурна смърт младите украинци, той няма да получи от Европа 90 млрд. евро, за да ги харчи както си поиска. За това и шикалкавел непрекъснато - два месеца ми дайте за това, два месеца за онова, докато реката от пари потече, а пък после ще е виновен Тръмп, че те са похарчени за този дето духа, разбирай за корупционни схеми.

Но гласът на Травальо, както и този на съоснователя на Движението “Пет звезди” и бивш депутат - Алесандро ди Батиста, все още не се чуват много на Апенините, а осмелеят ли се да се надигнат - следват погроми. Като този преди десетина дни в университета на Неапол, където тълпа от развилнели се фенове на Киев разгони със сила студенти, симпатизиращи на Русия и събрали се да дискутират последствията от войната за икономиката на Европейския съюз.

А френският всекидневник “Льо Монд”, който в никакъв случай не може да бъде обвинен в симпатии към Путин, загатна завчера, че най-важната задача, която Зеленски си бил поставил за Маями, била да разбере какво би се случило след евентуалното и твърде вероятно “не” на руския президент на мирния украински план от 20 точки. Като голямата цел на днешните управляващи в Киев била да изчакат момента, в който Тръмп щял да сметне преговорите с руснаците за безполезни.

Проблемът обаче се състоял в това, че един “инатлив Путин”, можел да предизвика две напълно противоположни реакции на американския президент. Първата, на която киевската върхушка и доста европейски лидери се надяват, би била той да насочи яростта си срещу Кремъл, “обличайки я” в нов порой от санкции. Втората обаче била Тръмп да поднови натиска си върху Зеленски, принуждавайки го да вземе непопулярни според украинския държавен глава решения, като предаването на Русия на територии, населени с украински граждани. Но Зеленски според западните наблюдатели е научил правилата на дипломацията на Тръмп и показва непрекъснато, че е готов да се съобрази с всяко негово искане, намирайки обаче начин веднага след това да му се противопостави. Било то викайки на помощ Берлин, Брюксел, Лондон и Париж, или изкарвайки се като вечната жертва на руския агресор, превръщайки се в същото време се самият той в такъв.

Заслужава си за финал на тази дописка да бъде цитирано онова, което заяви в Рим в събота вицепремиерът на Италия и лидер на управляващата партия “Лига” - Матео Салвини. “От Мар-а-Лаго очаквам още една крачка напред - заяви изтъкнатият политик пред местно радио, след което благодари на президента Тръмп за усилията, които полага в името на мира в Украйна.

“Надявам се да няма западни саботьори, - подчерта Салвини, - които да се възползват от продължаването на войната, като произвеждат и продават оръжия, може би за да преобразуват индустриални сектори, поставени на колене от Брюксел.” “Всеки ден има хиляди смъртни случаи, - добави вицепремиерът на Италия, - безсмислено клане във война, като вече ясно и за двете страни, че нея никой няма да я спечели на бойното поле.” “Ето защо териториалното решение ще трябва да бъде намерено от Зеленски и Путин, подкрепени от американската администрация, а не от Макрон, Мерц, Калас, Стамер или Салвини!”- изтъкна италианският политик и държавник.