Сърбия разполага китайски зенитно-ракетни системи HQ-22 за учения срещу дронове в Източна Европа

250-а ракетна бригада за противовъздушна отбрана на Сръбската армия е разположила зенитно-ракетни комплекси със среден обсег HQ-22 за интензивна оперативна подготовка. Ученията са били насочени основно към противодействие на симулирани атаки с дронове и високоточни управляеми ракети, пише Military Watch.

От доставката им през април 2022 г. системите HQ-22 се превърнаха в гръбнака на сръбската противовъздушна отбрана, като замениха остарели комплекси от времето на войната във Виетнам. Те допринасят и за компенсиране на остаряването на изтребителния парк на страната, който датира от 80-те години на миналия век.

Покупката на HQ-22 бе първата от европейска държава на китайска зенитно-ракетна система със среден или голям обсег. Тя отразява специфичната позиция на Сърбия като стратегически партньор на НАТО, която същевременно поддържа преобладаващо съветски тип отбранителна инфраструктура.

На 2 януари 2025 г. бе обявено, че системата е достигнала пълна оперативна готовност в състава на Сръбските въоръжени сили. Според висши офицери новите комплекси са довели до съществена трансформация на способностите за въздушна отбрана на страната. От Министерството на отбраната заявиха, че с въвеждането на зенитно-ракетната система FK-3 (HQ-22) значително е подобрена системата за контрол и защита на въздушното пространство на Сърбия.

Командирът на подразделение, оборудвано с HQ-22, капитан първи ранг Стефан Манич, определи въвеждането на системата като „крайъгълен камък“ за сръбската противовъздушна отбрана. Той подчерта високата устойчивост на комплекса срещу радиоелектронни смущения и способността му да противодейства на противорадиолокационни ракети, както и усъвършенстваните му средства за огневи контрол.

Преди закупуването на HQ-22 Сърбия бе разглеждана като потенциален клиент за руските системи за далечна ПВО С-300 или С-400. В края на 2010-те години сръбските власти публично обсъждаха възможността за придобиване на полк С-400 на дългосрочен кредит от Русия. През 2019 г., по време на ученията „Славянски щит“, президентът Александър Вучич заяви намерение за такава покупка, след като подразделение на руските ВКС бе разположено в страната за участие в маневрите.

Въпреки че финансовите пречки можеха да бъдат преодолени, натискът от страна на Европейския съюз, свързан с кандидатурата на Сърбия за членство, както и заплахите за икономически санкции от САЩ, възпрепятстваха реализирането на сделката. Впоследствие придобиването на китайската система HQ-22 бе прието с по-малко възражения от съседни държави членки на ЕС на фона на повишеното напрежение с Русия.

Системата HQ-22 е способна да поразява всички видове пилотируеми въздушни цели, както и крилати и балистични ракети със скорости до Мах 3 и на височина до 27 километра, с обсег до 100 километра. При първата доставка президентът Вучич определи комплексите като „мощен възпиращ фактор“, заявявайки, че Сърбия повече няма да допуска да бъде „удобна мишена за когото и да било“.

Историческата памет за бомбардировките на НАТО над Югославия през 1999 г., включително използването на боеприпаси с обеднен уран и удари по цивилни обекти, се посочва като основна причина страната да поставя силен акцент върху противовъздушната отбрана, въпреки ограничения си военен бюджет.

Въпроси остават около бъдещето на сръбските въздушни сили, особено във връзка с планираното придобиване на изтребители „Рафал“ във версия с ограничени способности, без основното им въздушно оръжие „Метеор“. В този контекст периодично се обсъжда възможността за промяна на решението, като китайският изтребител J-10C се разглежда като потенциален кандидат за замяна на МиГ-29 и за допълване на наземната система за ПВО, изградена около HQ-22.