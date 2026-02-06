Урсула представи списък с предложения за нови санкции срещу Русия

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен разпространи днес изявление, в което обобщава списъка с предложенията за допълнителни санкции срещу Русия заради войната в Украйна, съобщава БТА.

Комисията предлага разширяване на санкциите в областта на енергетиката, финансовите услуги и търговията. Сред мерките е и пълна забрана за морски услуги, свързани с руски суров петрол, координирана със страните от Г-7. Русия ще бъде затруднена да придобива танкери за т. нар. сенчест флот, както и ще се забрани предоставянето на поддръжка и други услуги за танкери и ледоразбивачи за втечнен природен газ.

Към списъка са добавени още 20 руски регионални банки, а предложенията включват и мерки, свързани с криптовалутите. Предвиждат се ограничения за износ към Русия на стоки и услуги – от каучук до трактори и услуги за киберсигурност – на стойност над 360 милиона евро. По отношение на вноса се предлага забрана за метали, химикали и важни минерали на стойност над 570 милиона евро, както и въвеждане на квота за амоняк.

Фон дер Лайен посочва, че за първи път ще бъде задействан инструментът за борба със заобикалянето на санкциите, чрез забрана за износ на машини за цифрово управление и радиостанции към юрисдикции, където съществува риск те да бъдат препратени към Русия. Комисията предлага и по-силни правни гаранции за дружествата от ЕС, за да бъдат защитени от нарушения на интелектуалната собственост или несправедливо отчуждаване в Русия.

„Това не е поведение на държава, търсеща мир. Това е война на изтощение срещу невинното цивилно население“, заяви Фон дер Лайен. Тя подчертава, че Русия ще седне на масата за преговори с истински намерения само ако бъде притисната, а санкциите са „езикът, който Русия разбира“.