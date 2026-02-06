По-строги санкции: Гърция вдига глобите за нередовни пътници

Ще бъдат глобени със 100 евро

Гръцкото министерство на транспорта внесе за обществено обсъждане законопроект, който ще увеличи глобите за укриване на билети в обществения транспорт в Атина и Солун, тъй като правителството се стреми да ограничи загубите на приходи и да подобри спазването на правилата, съобщава електронното издание на в. Kathimerini.

Съгласно предложеното законодателство, пътниците, хванати да пътуват без валиден билет с пълна цена в градските транспортни мрежи в Атина и Солун, ще бъдат глобени със 100 евро, в сравнение със сегашните 72 евро. Глобата за пътници, имащи право на билет с намалена цена, ще се увеличи на 50 евро, в сравнение с 30 евро по сегашната система.

Законопроектът предвижда и 50% намаление на глобата, ако нарушителят закупи неограничена карта за пътуване, валидна поне 30 дни, в рамките на срок, определен с министерско решение.