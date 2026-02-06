Гърция затяга правилата за неподдържани парцели

През 2026 г. влизат в сила нови срокове

Гърция въвежда по-строга рамка за поддръжката на частни парцели, като значително променя сроковете, изискванията за документация и глобите за собствениците, които не ги спазват, съобщават гръцки медии.

Съгласно новите правила, простото почистване на парцел вече няма да е достатъчно. Собствениците на имоти вече трябва да завършат работата в рамките на определен срок, да декларират официално почистването и да могат да докажат, че то отговаря на официалните стандарти за пожарна безопасност, както е определено в актуализираните разпоредби на пожарната служба.

От 2026 г. нататък собствениците на земя трябва да извършват задължително почистване на парцели в рамките на два месеца, от 1 април до 31 май всяка година. Удължавания ще се предоставят само чрез специално министерско решение.

Крайният срок за подаване на декларация, потвърждаваща почистването, също се е променил. Вместо да се действа без ясен срок, декларациите вече трябва да се подават до 15 юни всяка година. Националната федерация на собствениците на жилища в Гърция призова този срок да бъде преместен на 30 юни, като твърди, че това би отразило по-добре практическите предизвикателства, свързани с завършването на работата и премахването на отломките.

Най-забележителната промяна се отнася до финансовите санкции. Досега глобата за непочистване на парцел беше 0,50 евро на квадратен метър, с минимална такса от 200 евро.

От 2026 г. тази ставка ще се удвои до 1 евро на квадратен метър, докато минималната глоба остава непроменена. Тази корекция значително увеличава финансовата тежест за собствениците на средни и големи парцели.

По-леки санкции за пропуснати декларации

В същото време властите преразглеждат санкциите, свързани с неподаване на декларация за почистване. Преди това глобите можеха да достигнат 1000 евро, независимо дали земята действително е била почистена.

Съгласно новата система:

Глоба от 500 евро ще се прилага, ако парцелът не е почистен и не е подадена декларация.

Ще се наложи глоба от 100 евро, ако почистването е завършено, но не е обявено.

Представителите на собствениците на жилища приветстваха тази промяна, описвайки я като необходима корекция на това, което според тях е неразумно правило, особено в случаите, когато собствениците вече са го спазвали на практика.

Въпреки подобренията, федерацията на собствениците на жилища предупреждава, че ключови проблеми остават нерешени. Сред тях е премахването на отломките след почистване, задача, която на практика е отговорност на местните власти, но не е ясно дефинирана като тяхна отговорност.

Съществуват и продължаващи опасения относно това как официално се определя „почистването“, като се призовава за по-ясни и по-практични стандарти в разпоредбите за пожарна безопасност.