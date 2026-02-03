19% в Гърция не са могли да отопляват домовете си през 2024 г.

През 2024 г. България регистрира същия процент като Гърция

Евростат съобщава, че 19% от хората в Гърция не са могли да поддържат домовете си адекватно топли през 2024 г., което е леко подобрение спрямо 19,2% през 2023 г., но все пак е повече от два пъти повече от средното за ЕС.

Гърция остава сред страните от Европейския съюз с най-висок дял жители, неспособни да поддържат домовете си адекватно топли, според новопубликувани данни на Евростат.

През 2024 г. 9,2% от населението на ЕС заяви, че не е в състояние да отоплява домовете си достатъчно. Това бележи подобрение с 1,4 процентни пункта в сравнение с 2023 г., съобщава To Vima.

Ситуацията в Гърция обаче продължава да се откроява.

През 2024 г. 19% от хората в Гърция съобщиха, че не са в състояние да поддържат домовете си адекватно топли. Макар че това представлява леко подобрение спрямо 2023 г. - когато 19,2% от гръцките граждани са се сблъсквали със същата трудност - страната все още се нарежда начело в списъка на ЕС.

През 2024 г. България регистрира същия процент като Гърция – 19%, което прави двете страни най-засегнати в блока. Литва следва с 18%, докато Испания е със 17,5%.

За разлика от това, няколко страни от Северна и Централна Европа отчитат далеч по-ниски дялове.

Финландия регистрира най-ниския процент в ЕС – 2,7%. Полша и Словения регистрират по 3,3%, докато Естония и Люксембург са 3,6%.

Разликата между страни като Гърция и Финландия подчертава значителните неравенства в условията на живот в Европейския съюз (ЕС).