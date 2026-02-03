Край на свободния достъп: емблема на Рим вече се посещава срещу заплащане

Във Верона през декември беше въведена система за продажба на билети

Семейства от Испания, Бразилия и Полша се нареждаха на опашка пред фонтана Треви в Рим, готови да платят по два евро, тъй като мястото стана най-новата туристическа атракция, която въвежда такса за вход в опит да се противодейства на прекомерния туризъм.

Първият, който премина през бариерата в 9 ч., беше 44-годишният Якуб Куза от Варшава с двете си дъщери, които бяха насочени от персонала с жилетки по оградена с въжета пътека към стъпалата, водещи към фонтана от 18-ти век, пише The Times.

Обградена от десет милиона посетители годишно и до 70 000 на ден през високия сезон, фонтанът Треви, където Анита Екберг танцува в „Сладък живот“, често прилича на бойно поле, където туристите, размахващи селфи стикове и хвърлящи монети, са задържани от полицията, която свири яростно със свирки.

След като чуждестранните посетители в Италия достигнаха рекордните 80 милиона миналата година, Рим реши да отвърне на удара в понеделник, като добави фонтана към списъка с дестинации, за които вече се изисква билет, започвайки с целия град Венеция, който налага такса за вход от 5 евро в натоварените дни.

Starting today, visiting Rome’s Trevi Fountain basin costs 2 euros ($2.36). Officials say the new fee will generate up to 6M euros annually to manage overcrowding and preserve the historic landmark for future generations. pic.twitter.com/bJo5vxx7ew — Al Jazeera English (@AJEnglish) February 3, 2026

Във Верона през декември беше въведена система за продажба на билети за достъп до балкон, свързан с Шекспировата „Ромео и Жулиета“. В Рим билет за вход в Пантеона се изисква от 2023 г.

„Изглежда абсурдно, но достъпът до Пантеона стана по-лесен, а не по-труден благодарение на билетите, тъй като нещата се организираха по-добре и съм сигурна, че същото ще се случи и с фонтана Треви“, каза Марина Лали, председател на италианската туристическа лоби група Federturismo.

Ордите пред фонтана са само един от признаците за процъфтяващата индустрия. Според ООН миналата година в световен мащаб са регистрирани 1,52 милиарда международни туристи, което е с 60 милиона повече от предходната година.

Популярни дестинации бяха Исландия, където посетителите са се увеличили с 20%, Бразилия – с 37%, а дори Бутан е отбелязал 30% ръст на пристигащите туристи.

Легендата разказва, че всеки, който хвърли монета във водата, която все още се захранва от римски акведукт, ще се върне в Рим.