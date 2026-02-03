Силни бури предизвикаха наводнения и свлачища в цяла Гърция

Още по темата: Здравна тревога в Северна Гърция: затворени училища заради туберкулоза 29.01.2026 08:06

Домове, ферми, пътища и транспортни връзки претърпяха щети

Тежкото време причини широко разпространени разрушения в части от Гърция, наводнявайки общности, предизвиквайки свлачища и нарушавайки транспорта, докато аварийните служби извършваха спасителни операции, а властите поставиха няколко района в режим на готовност, съобщава To Vima.

Най-силно засегната беше земеделската равнина Тесалия в централна Гърция, където наводнителните води и калта потопиха домове, предприятия и земеделски земи. Жителите се сблъскаха с наводнения за трети път през последните години, като мнозина описват отчаяние от повтарящите се щети.

В крайбрежния район на Агиокампос големи участъци бяха покрити с кал, след като наводнителните води преминаха през тях. Възрастна двойка остана заклещена в дома си и се нуждаеше от помощ, за да се добере до безопасно място. Една жителка каза, че е избегнала да бъде отнесена, докато се опитвала да разчисти отломките, тъй като нивата на водата бързо се покачваха.

В близкия град Лариса местните власти затвориха всички точки за достъп до бреговете на река Пиниос, след като тя преля в части от вътрешното си корито. Екипи на гражданската защита се придвижиха в района, поставяйки предупредителна лента и информирайки обществеността за мерките за безопасност.

Длъжностни лица съобщиха, че нивата на водата се покачват и са достигнали около 4,5 метра. Шлюзовете бяха затворени по-рано през деня като предпазна мярка. Местните служби на гражданската защита и общинската водоснабдителна компания останаха в повишена готовност.

Силни ветрове засегнаха и морския транспорт.

Пътническият ферибот Blue Star Patmos удари кей, докато се опитваше да акостира в пристанището на Кастелоризо в понеделник сутринта поради неблагоприятно време.

Властите съобщиха само за незначителни материални щети, без проникване на вода или замърсяване. Плавателният съд остана извън пристанището, докато условията не се подобрят. Всички 36 пътници и 81 членове на екипажа бяха в безопасност. Превозните средства на борда включваха девет автомобила, три камиона и три мотоциклета.

Проливни дъждове предизвикаха свлачище на Йонийската магистрала в Западна Гърция, близо до района на Сикула, след като склон се поддаде, проби защитна мрежа и се разля върху пътното платно. И двете посоки на магистралата бяха затворени, а движението беше пренасочено към стария национален път до второ нареждане.

Наводненията нанесоха щети и на селското стопанство в Северна Гърция.

В района на Килкис над 7000 хектара земеделска земя бяха наводнени, унищожавайки посеви, включително пшеница, ечемик и детелина, според местния кмет.

В Северна Гърция обилни снеговалежи оставиха над 100 посетители блокирани с часове в ски курорт в планините Фалакро. Много от заседналите бяха семейства с малки деца. Спасителна операция приключи в неделя вечерта и се съобщава, че всички посетители са в добро здраве.

Властите продължават да наблюдават условията, докато общностите оценяват щетите и започват усилия за възстановяване в засегнатите райони.