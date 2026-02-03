Русия обвини Германия, че подкрепата ѝ за Украйна е реваншизъм, Берлин отрича

Йохан. Вадефул заяви, че твърденията на Русия са опит да се отклони вниманието

Германският външен министър Йохан Вадефул отхвърли днес обвиненията на Москва, че Берлин подкрепя Украйна от реваншистки подбуди, предаде ДПА.

Вадефул заяви, че твърденията на Русия са опит да се отклони вниманието от собствените ѝ действия.

„Германия без проблем се изправя пред миналото си и признава ролята на Съветския съюз за победата над нацистка Германия през Втората световна война“, посочи той по време на посещение в Нова Зеландия.

По-рано руското външно министерство обвини Германия, че подкрепата ѝ за Украйна се базира на „фантазии за реванш“ и на желанието да се уреждат исторически сметки с Москва. Министър Вадефул коментира, че подобни изявления са част от стратегията на Русия да отклони вниманието от текущата си политика.