Русия атакува Украйна с бомбардировачи Ту-95МС, обявена е въздушна тревога

Тази сутрин в цяла Украйна е обявена въздушна тревога заради мащабна комбинирана атака от страна на руската армия.

Украинските военновъздушни сили съобщиха, че Русия нанася удари с крилати ракети и бойни дронове. Съществува и заплаха от използване на балистични ракети, изстреляни от територията на Брянска област в Русия.

По-рано ВВС на Украйна информираха за вероятно изстрелване на крилати ракети от руски стратегически бомбардировачи Ту-95МС, съобщава изданието „Украинская правда“.

През нощта руските сили са атакували и столицата Киев. В резултат на ударите са нанесени щети на жилищни сгради, възникнал е пожар в детска градина, а двама души са били ранени.

Пострадали са още бензиностанция и няколко автомобила в засегнатите райони.