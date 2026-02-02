Хиляди европейци са изложени на риск с автомобили с тотални щети, продавани като "почти нови"

Мрежата се е простирала от САЩ до Русия и с връзки с Канада, Унгария, Ирландия, Великобритания и 12 държави в зоната на Европейската прокуратура, включително Белгия, България, Германия, Полша, Испания и Румъния.

Голяма литовска престъпна група, която застрашаваше живота на хиляди хора в Европа, беше разбита от Европейската прокуратура. Членовете на мрежата са внасяли автомобили, декларирани като тотално повредени в САЩ, и са ги препродавали на европейския пазар като "почти нови" автомобили втора употреба, след повърхностни и козметични ремонти.

Властите в Литва, Германия, заедно с Европол, са извършили над 40 претърсвания в няколко литовски града. Разследването е насочено срещу престъпна организация, състояща се от десетки хора, действащи в няколко държави членки на Европейския съюз, според изявление, изпратено от Европейската прокуратура до ProTV News, пише румънският вестник "Адевърул".

Разследването, известно под кодовото име "Nimmersatt" ("ненаситен"), разкри мрежа, простираща се от САЩ до Русия и с връзки с Канада, Унгария, Ирландия, Великобритания и 12 държави в зоната на Европейската прокуратура, включително Белгия, България, Германия, Полша, Испания и Румъния.

Според разследващите на Лаура Кьовеши, групата е внасяла незаконно тежко повредени превозни средства от САЩ, подлагала ги е на минимални козметични ремонти и ги е препродавала в Европа, като е крила действителните щети и същевременно е злоупотребявала с плащането на мита и ДДС. Автомобилите са представлявали сериозен риск за безопасността на купувачите, които са ги купували на високи цени, без да знаят истинската им история.

Първият кръг от претърсвания и арести се проведе през април 2025 г., когато бяха задържани лидерите на мрежата и директорите на някои от замесените компании. Получената по това време информация доведе до идентифицирането на други заподозрени.

Миналата седмица в Клайпедската област бяха арестувани още петима заподозрени, а 25 души бяха задържани за разпит в Литва.

Разследващите твърдят, че членовете на мрежата са използвали данъчен режим, който позволява плащането на ДДС само върху печалбата за употребявани стоки, закупени от физически лица. По този начин те са купували автомобилите, без да ги регистрират на свое име, и са ги препродавали, без да плащат съответните данъци.

През последните пет години заподозрените са закупили унищожени превозни средства от САЩ на стойност приблизително 45 милиона евро, за да ги препродадат на европейския пазар.