Германия арестува петима за доставки на руски отбранителни фирми

Твърди се, че мрежата е организирала около 16 000 доставки до Русия

Германските власти арестуваха в понеделник петима заподозрени при мащабна операция, насочена към мрежа, обвинена в контрабанда на стоки на стойност милиони евро на руски отбранителни компании в нарушение на санкциите на ЕС.

Федералната прокуратура съобщи, че един германско-украински гражданин, двама германски граждани и един германско-руски гражданин са арестувани по заповеди, издадени от разследващия съдия на Федералния съд. Друг германско-руски гражданин е бил "предварително задържан".

Според прокурорите, заподозрените са действали чрез компания, базирана в северния германски град Любек. За да прикрият дейността си, мрежата е използвала фиктивни купувачи както в рамките на Европейския съюз, така и извън него.

Разследващите заявиха, че заподозрените са улеснили хиляди пратки до Русия, като незаконните транзакции са на обща стойност най-малко 30 милиона евро. Изнесените стоки са били доставени на най-малко 24 руски отбранителни компании, се казва в изявлението, цитирано от Anadolu Agency.