Не се интересуваме от глобален конфликт. Не сме луди! Кой има нужда от глобален конфликт?

"Глобалната ситуация може да излезе извън контрол и рисковете от световна война са много високи", заяви в интервю за ТАСС заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев. "Вярно е, наскоро възобновихме контактите със Съединените щати и това може само да ни радва", добави той. "И провеждаме консултации по широк кръг от въпроси, включително разрешаването на конфликта в Украйна. Но цялостната ситуация е много опасна", отбеляза бившият руски президент.

"За съжаление, не може да се изключи глобален конфликт и мисля, че рисковете са много високи и не са намалели", посочи той. Според Медведев "нито Русия, нито Китай представляват заплаха за Гренландия", а "разпадането на НАТО и връщането на ЕС към закупуване на руски газ биха били от полза за цялата планета". Медведев осъди "отвличането" на венецуелския президент Мадуро от САЩ, наричайки го "катастрофа за международното право".

"Не се интересуваме от глобален конфликт. Не сме луди! Кой има нужда от глобален конфликт?", каза Медведев. "Нито пък", подчерта той, "се интересувахме от започването на специална военна операция".

Той повтори, че Русия многократно е предупреждавала Запада и страните от НАТО, призовавайки ги да вземат предвид интересите на Москва и да седнат на масата за преговори. "Сред други малко вероятни сценарии, ако настоявате, Европейският съюз би могъл да се извини на Руската федерация и да я помоли да възобнови износа на газ и петрол", отговори Медведев на въпрос на журналист на ТАСС за най-невероятното събитие, което може да се случи през 2026 г. "Или НАТО да се разпусне след излизането на Съединените щати. Между другото, и двата сценария биха били полезни за нашата планета", коментира той, цитиран от агенция ANSA.

Относно амбицията на американския президент Доналд Тръмп да завземе контрола над Гренландия, той заяви: "Няма да говоря много за Гренландия. Нашият президент наскоро каза, че този въпрос изобщо не ни засяга. Така че, нека оставим Съединените щати да разрешат този въпрос с европейците. Това е доста сериозно предизвикателство за атлантическото единство", заяви политикът.