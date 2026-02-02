„Газпром“: Единственото подземно газово хранилище в Прибалтика е празно на повече от 70%

Единственото подземно газово хранилище в Балтийските страни е празно с над 70%, като резервите падат под 30% до края на януари, съобщи „Газпром“ в своя Telegram канал.

Изданието отбелязва, че към 31 януари хранилището в Инчукалнс е било запълнено на 29,6 процента. От него е изтеглен повече газ, отколкото е вкаран преди началото на отоплителния сезон.

„Газпром“ уточни, че в момента в подземното газохранилище има по-малко газ, отколкото на 21 април 2025 г., когато сезонът приключи.

„Недостатъчните обеми газ в подземното хранилище Инчукалнс биха могли да създадат сериозни проблеми за надеждните доставки на газ за потребителите в Балтийските страни и Финландия, където студеното време продължава“, отбеляза държавната корпорация.

По-рано беше съобщено, че запасите от газ в подземните хранилища (ПГХ) в Европа са намалели. Към 12 януари добивът на газ от хранилищата е възлязъл на общо 900 милиона кубически метра. Въпреки че рекордните темпове на добив се забавиха от началото на месеца, запасите вече са паднали до 53 процента - миналата година подобни нива бяха регистрирани едва в началото на февруари.