Плененият украински военнослужещ Руслан Стеблински сподели пред ТАСС, че президентът Володимир Зеленски „лъже за предстоящата победа“, докато се занимава с корупция.

„Зеленски през цялото време настоява за война, от която всички са уморени. Той продължава да лъже за предстоящата победа, но само пълни джобовете си и нищо повече“, обясни той.

Той и събратята му са се предали на руски войници от групировката „Север“.

„Нито аз, нито другите войници от нашата група искахме да умрем, затова решението за предаване бе взето незабавно“, обясни Стеблински.

По думите му украинските военни комисии приемат подкупи, за да освобождават от военна служба, но въпреки това изпращат мобилизирани на фронта.

„На работа ме принудиха да подновя военния си билет. Отидох във военната комисия, за да ми го преиздадат. Дадох подкуп, опитах се да се откупя, но те все пак наредиха всички да бъдат задържани и ме изпратиха в учебния център“, разказа той.

Стеблински уточни, че в учебния център, където е прекарал две седмици вместо изискваните четири, мобилизираните войници са могли да стрелят само два пъти. Той допълни, че много от военнослужещите на фронта са били потиснати, тъй като са били изпратени против волята си.

„Ние се предадохме веднага щом се появи възможност“, заяви Руслан Стеблински.