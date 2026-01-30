Над 2000 сигнала за бомби в цяла Украйна за часове

Украинската полиция е регистрирала вълна от масови бомбени заплахи в страната, след като само за няколко часа са получени над 2000 сигнала, съобщи агенция Укринформ.

От 9:30 ч. тази сутрин на електронните пощи на държавни институции, общински администрации, училища, университети, банки, предприятия, развлекателни обекти и други организации са започнали да пристигат имейли с твърдения, че сградите им са минирани.

Към 12:10 ч. полицията е получила сигнали от различни региони на страната, включително и от столицата Киев. До момента органите на реда са проверили около 30% от подадените сигнали, като при нито един от тях не е установена реална заплаха.

Проверките на останалите обекти продължават, а полицията работи по установяване на източника на масовите сигнали