Първи случай на треска чикунгуня в Румъния

Подобен случай беше регистриран и в България в началото на годината

Първи случай на вируса на треската чикунгуня е потвърден в Румъния, съобщава "Диджи24". Става дума за 50-годишен мъж, който наскоро се е върнал от Африка.

Вирусът, който се предава чрез ухапвания от комари, е рядък в Европа и обичайно се среща в Африка и Южна Америка.

„Хората, пътуващи до такива региони, трябва да посетят клиника за ваксинация месец или два предварително, за да оценят рисковете. Чикунгунята може да протече леко или асимптоматично, но при хора с отслабена имунна система – заради заболявания или възраст – инфекцията може да бъде тежка и животозастрашаваща. Симптомите често приличат на обикновена вирусна инфекция или грип, особено през грипния сезон, което може да забави диагнозата, ако не се вземе предвид пътуването в епидемиологично рисков район“, обясни управителят на Националния институт по инфекциозни болести „Матей Балш“ в Букурещ, Адриан Маринеску.

Той допълни, че при неправилно лечение инфекцията може да доведе до сериозни усложнения като сепсис и увреждане на органи. Вирусът не се предава лесно от човек на човек, освен ако местен комар не го пренесе.

Подобен случай на чикунгуня беше регистриран и в България в началото на годината при пациент, който се е завърнал от чужбина.