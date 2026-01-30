До часове: Неконтролирана китайска ракета ще падне над Европа

ZQ 3 R/B е с дължина между 11 и 13 метра и тегло най-малко 11 тона

Неконтролирана китайска ракета ZQ 3 R/B се очаква да навлезе днес, 30 януари, в земната атмосфера и да падне на Земята, като учените предупреждават за потенциални рискове. Обектът вече е определян като „изключително голям космически боклук“, съобщават от Финландският метеорологичен институт.

Ракетата е с дължина между 11 и 13 метра и тегло най-малко 11 тона. Националният център за космически ситуации към Финландския метеорологичен институт, който участва в европейската система за проследяване на космически обекти, публикува предварителни прогнози за повторното ѝ навлизане в атмосферата.

По настоящи изчисления вторият етап на ракетата ще започне да навлиза в атмосферата около 10:40 ч. българско време, но учените подчертават, че има значителен марж на грешка – до около 10 часа – заради неконтролираното ѝ движение. Точното време и място на падането ще могат да бъдат определени едва непосредствено преди навлизането ѝ в атмосферата.

Според предварителните оценки е възможно отломките да паднат на територията на Европа, като потенциалната зона се простира южно от Дания и балтийските държави. От Финландския метеорологичен институт увериха, че обектът или негови части не представляват заплаха за територията на Финландия.

Междувременно Полската космическа агенция (POLSA) съобщи, че анализира вероятността ракетата да навлезе в атмосферата над Полша. По техни данни това може да се случи в интервала между 3:35 и 16:51 ч. местно време, като и тази информация остава ориентировъчна.

Експерти предупреждават, че повторното навлизане на ракетата може временно да повлияе и на въздушния трафик в засегнатите райони.

Какво се знае за ZQ 3 R/B

Китайската ракета ZQ 3 R/B е изстреляна на 3 декември 2025 г. Според данни от системата Space Surveillance and Tracking (SST) първоначалното изстрелване може да е включвало макет на полезен товар, който е останал прикрепен към втората степен на ракетата. Оттогава наблюденията показват, че обектът се движи неконтролируемо и постепенно се разпада.