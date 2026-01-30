Край на пияните моряци: британският флот с нови правила

Всеки кораб ще бъде задължен да се въздържа от алкохол поне два дни в седмицата

Военноморските сили на Обединеното кралство ограничават консумацията на алкохол в морето, съобщи министерството на отбраната в четвъртък, отбелязвайки поредното отклонение от вековната култура на пиене във флота, пише Euronews.

Съгласно новите правила, представени тази седмица, персоналът на Кралския флот трябва да консумира не повече от три единици алкохол на ден или 14 единици седмично, когато е в морето, независимо от ранга, съобщи източник от отбраната.

Всеки кораб ще бъде задължен да се въздържа от алкохол поне два дни в седмицата. Ще бъдат предлагани продукти с нулев и ниско съдържание на алкохол, за да се насърчат отговорните навици за пиене, съобщиха служители.

Това замества предишните насоки, които позволяваха на моряците две кутии бира на ден, еквивалентни на над три единици в зависимост от силата на бирата.

Промените са в съответствие с целта на Кралския флот за подобряване на бойната готовност, когато персоналът е в морето, и с насоките, издадени за населението на Великобритания, заявиха официални лица.

„Актуализираната политика е в съответствие със съветите на главния медицински директор на Обединеното кралство, като гарантира, че нашите хора остават годни за военноморски операции и съпоставими със съвременните военни и граждански морски стандарти“, каза говорител на Кралския флот.

Новите ограничения няма да се прилагат, когато моряците не са на борда на кораби, например в брегови бази, каза източник от отбраната.

