Турция удвоява усилията си по линиите в Егейско море

Продажбата на две фрегати на Индонезия предизвика критики в Турция

Според източници от турското Министерство на отбраната, Турция заявява, че всяка изследователска дейност на изток от 25-ия меридиан, който условно разделя Егейско море наполовина, трябва да се провежда в координация с турските власти.

Уточнението беше предложено в отговор на доклади, публикувани миналата седмица от Kathimerini, относно дългосрочни известия за Navtex, издадени от Турция, които насърчават възгледите на Анкара за споделена компетентност в Егейско море и твърдения за демилитаризиран статут на 23 острова.

Времето на изявленията на Анкара, дни преди планираната среща между гръцкия премиер Кириакос Мицотакис и турския президент Реджеп Тайип Ердоган, отразява двойна цел. В дипломатически план турските представители се стремяха да преформулират дългогодишни позиции по гръцко-турските спорове, въпреки че те бяха повторени наскоро по време на политическите преговори в Атина между гръцкия заместник-министър на външните работи Александра Пападопулу и нейния турски колега Мехмет Кемал Бозай. Публичните послания имаха и вътрешно измерение, тъй като националистическата опозиция в Турция обвини правителството, че е заело помирителна позиция спрямо Атина.

Критиките в Турция се фокусираха и върху решението на Анкара да продаде на Индонезия две фрегати, построени в страната, първоначално предназначени за турския флот. Успоредно с това, националистически кръгове наскоро повдигнаха възражения срещу работата по полагане на кабели, насочена към доставка на електроенергия до гръцките острови, на фона на турските твърдения за юрисдикция, които Гърция отхвърля.

Турското министерство на отбраната заяви, че известията на Navtex, които издава, са „публикувани за неопределено време, а не за период от две години, както твърди гръцката преса“, след публикуването на две дългосрочни морски съвети. Твърдението е структурно неточно, тъй като известията на Navtex обикновено не се издават за неопределено време. Дори полигоните, които Анкара описва като постоянни в северната, централната и югоизточната част на Егейско море, се подновяват ежегодно.

Анкара твърди, че всички изследователски дейности в Егейско море „в рамките на морските зони под нейна юрисдикция трябва да бъдат координирани с Турция“, като същевременно повтаря твърдения относно демилитаризацията на островите и предупреждава срещу „едностранни действия и инициативи от страна на Гърция, които игнорират правата и интересите на нашата страна“. Министерството заяви, че известията наблягат на навигационната безопасност и на координацията по отношение на дейностите, обхващащи континенталния шелф. В него се добавя, че военните дейности, застрашаващи корабоплаването в близост до острови с демилитаризиран статут, нарушават международните договори, като се заключава, че турските въоръжени сили ще продължат, съгласно международното право, да неутрализират едностранни действия, които пренебрегват претенциите на Турция за морски права.