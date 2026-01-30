Мицкоски: Няма да има конституционни промени, освен ако не са изпълнени поне две условия

Първото условие е македонската общност в България да получи гарантираните права

Премиерът на РС Македония Християн Мицкоски за пореден път обяви, че няма да има конституционни промени, докато, както каза, не бъдат изпълнени поне две условия - гарантирани права за македонската общност в България и гаранция от Съвета на Европа за македонския народ и заяви, че това ще бъде последната отстъпка и че няма да има повече нови двустранни вета, омаловажаване, унижение и възпрепятстване от страна на когото и да било по субективни причини, нови прилагателни и допълнения, свързани с Македония и македонската идентичност, съобщава „Нова Македония”.

Мицкоски заяви от парламентарната трибуна, че е готов да стигне докрай и за това поиска подкрепа от всички политически сили.

„Няма да има конституционни промени, докато аз съм министър-председател, освен ако не са изпълнени поне две условия. Първото условие е македонската общност в България да получи гарантираните права в съответствие с международното право и международните конвенции и резолюции за правата на човека, не искам промяна на Конституцията. Второто условие е – гаранции за нашата македонска идентичност, че няма да има повече двустранни вета и че никой друг – тази страна, която многократно е доказвала и показвала, че иска да бъде част от европейското семейство, не е дала жертва, каквато никоя друга страна, както и този народ и тези граждани са дали жертва, каквато никой друг в Европа, че отново няма да имат ново омаловажаване, унижение и обструкция от когото и да било по субективни причини. Трябва да ни подкрепите. Моля ви да ни подкрепите, защото докато имате това отношение, някой там ще види дупка тук и ще каже „там има мека тъкан, нека този Мицко, който говори, той ще бъде министър-председател още няколко години и след това ще си тръгне, после някой ще дойде, ще намерим мека тъкан и ще прокараме въпроса“. Това не е добро поведение и всички заедно трябва да приемем резолюция, в която ще имаме държавническа позиция, че без тези два или три процеса, поне, няма да правим никакви отстъпки в бъдеще по никоя тема”, подчерта Мицкоски, обръщайки се към депутата Скендер Реджепи, който повдигна въпроса за конституционните изменения.

Мицковски подчертава, че понякога трябва да се покаже характер.

„Затова, Реджепи, ви моля, заедно с вашите колеги тук, да приемете резолюция, в която ще определите истинските принципи. Трябва да подкрепите позицията за македонците от Разлог, Горна Джумая, Сандански, Пирин, защото според преброяването от 1956 г. те са били 200 000 или две трети от общото население, а после магически в преброяването от 1965 г. стават 9000. Сега искат само ОМО „Илинден“ – Пирин да бъде организация, която ще представлява правата на македонската общност в България. Много ли е това? Не е много”, каза още Мицкоски.

Депутатът Скендер Реджепи, който повдигна въпроса за конституционните изменения, предложи резолюция, която, както каза той, би защитила македонския език.