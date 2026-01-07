Мицкоски: Тезите, че България иска да предефинира македонската идентичност, се потвърждават

Премиерът на РС Македония Христиан Мицкоски заяви, че твърдението на българското външно министерство, че „вместо македонски език има достъпен език“, изобщо не го изненадва и че само потвърждава тезите, на които македонското правителство отдавна реагира, т.е. че включването на българите в македонската конституция не е единственото искане от София, съобщава „Нова Македония”.

„Това не ме изненадва, не знам дали изненадва някого в тази страна. Те само потвърждават тезите, които имахме от първия момент, че единственото искане не са българи в Конституцията, а пълно предефиниране на македонската идентичност. Но това са дни, в които трябва да прощаваме, да се обединяваме, да се обединяваме като народ и като нация и мисля, че най-накрая като народ ще разберем, независимо дали сме на власт или в опозиция, че по някои въпроси просто трябва да бъдем заедно”, каза Мицкоски след днешната коледна литургия в катедралата в Скопие.

Той призова опозицията да застане в защита на македонската идентичност.

„Съжалявам, че предишното правителство се впусна в подобна авантюра и че напълно спря процеса на европейска интеграция, съжалявам, че тогава прие ултиматума от източния ни съсед, вместо да ни изслуша тогава, но ръката е протегната, те трябва да се откажат от тезите, които чуваме в обществото, и най-накрая да застанат в защита на македонските национални интереси”, заяви Мицкоски. 

