Мицкоски: Тезите, че България иска да предефинира македонската идентичност, се потвърждават

Още по темата: МВнР на РС Македония: Очакваме от България европейско поведение и признание на македонския език 05.01.2026 15:42

Това не ме изненадва

Премиерът на РС Македония Христиан Мицкоски заяви, че твърдението на българското външно министерство, че „вместо македонски език има достъпен език“, изобщо не го изненадва и че само потвърждава тезите, на които македонското правителство отдавна реагира, т.е. че включването на българите в македонската конституция не е единственото искане от София, съобщава „Нова Македония”.

„Това не ме изненадва, не знам дали изненадва някого в тази страна. Те само потвърждават тезите, които имахме от първия момент, че единственото искане не са българи в Конституцията, а пълно предефиниране на македонската идентичност. Но това са дни, в които трябва да прощаваме, да се обединяваме, да се обединяваме като народ и като нация и мисля, че най-накрая като народ ще разберем, независимо дали сме на власт или в опозиция, че по някои въпроси просто трябва да бъдем заедно”, каза Мицкоски след днешната коледна литургия в катедралата в Скопие.

Той призова опозицията да застане в защита на македонската идентичност.

„Съжалявам, че предишното правителство се впусна в подобна авантюра и че напълно спря процеса на европейска интеграция, съжалявам, че тогава прие ултиматума от източния ни съсед, вместо да ни изслуша тогава, но ръката е протегната, те трябва да се откажат от тезите, които чуваме в обществото, и най-накрая да застанат в защита на македонските национални интереси”, заяви Мицкоски.