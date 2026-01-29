Еврокомисията уволни свой висш чиновник за корупция

Европейската комисия уволни един от висшите си служители, след като вътрешно разследване го призна за виновен в нарушаване на вътрешните правила на службата, съобщи Politico, позовавайки се на свои източници. Става дума за Хенрик Хололей, бивш директор на Генералната дирекция "Транспорт", понастоящем нещатен съветник в Генерална дирекция „Международни партньорства“.

Естонецът е обект на разследване за предполагаемо нарушение на правилата за конфликт на интереси, прозрачност, приемане на подаръци и разкриване на документи. Случаят напомня за аферата "Катаргейт.

Говорителката на Комисията Паула Пиньо заяви, че служителят е "сериозно наказан", без да спомене нито подробности, нито името му.

„Разочарован съм, но приемам решението на Комисията и съм щастлив, че този дълъг процес най-накрая приключи“, коментира Хололей пред изданието.

На 21 март 2025 г. висшият еврочиновник е бил уведомен, че е изправен пред вътрешна дисциплинарна процедура от Комисията. Тогава Европейската прокуратура започна наказателно разследване по обвинения в корупция, провокирано от публикация на френския вестник Libération, в която се казва, че Хололей е обменял поверителни подробности за голяма сделка в авиационния сектор с Катар в замяна на подаръци. Твърденията се основават на поверителни констатации от разследване от 2023 г. на Европейската служба за борба с измамите ОЛАФ.

През март същата година изданието уличи естонеца, че е пътувал до Катар за сметка на авиолиниите на емирството 9 пъти между 2015 и 2021 г. Случаят предизвика особено внимание на фона на разразилата се през 2022 г. афера "Катаргейт" за получаване на подкупи от емирството срещу лобиране в Европейския парламент.

„Европейската комисия приключи дисциплинарна процедура по отношение на висш служител“, заяви изпълнителният вицепрезидент на Комисията Хена Виркунен пред репортери в четвъртък, без да назовава името на служителя.

Трима служители на ЕК, запознати с разследването, потвърдили пред Politico, че именно Хололей е въпросният служител.

„Тази процедура установи, че въпросният служител е нарушил приложимите правила“, каза Виркунен. Колегиумът на комисарите е „взел решение за подходящи и съразмерни мерки, които да се приложат към него“.