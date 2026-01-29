Тонове боклуци от река Черна се изливат в Дунав (СНИМКИ)

Глобите за хванатите да хвърлят отпадъци в реката са големи, но властите рядко откриват виновниците

Пуст пейзаж при вливането на река Черна в Дунав, където тонове пластмаса и дървета покриват брега. Така започва репортажът на телевизионния канал Pro Tv, който показа, че част от отпадъците са стигнали дори до зоната, където тренира националният отбор по гребане на Румъния.

Мястото в крайна сметка започна да се разчиства, защото вече е представлявало опасност дори за спортистите.

От няколко години на река Черна има "плаващ язовир", който спира отпадъците да достигат до Дунав. Просто той не може да се справи с голямото количество пластмаси, идващи от горното течение.

Плаващият язовир не се справя

Инженерът Василика Санда обясни: "Тези нямаше да спрат тук, ако нямаше плаващ язовир, иначе, осъзнавате ли, целият залив, при Черна и Оршова, щяха да се напълнят. Ако още един от тези плаващи се изплъзне, след като приключим операцията, ще отидем с лодка, ще проверим цялата маса и ще ги съберем".

Местен жител обясни: "Отвъд Херкулан, оттам го изхвърлят, събират го и го носят тук, това е много стара история".

Друг местен не е оптимист: "Няма нищо, което може да направи там, на Черна, за да го спре да идва, особено когато водата е висока и снегът се топи"

Кметът на град Оршова Адриан Цикан разказа: "Миналата година по време на наводненията беше ужасно да докарваме животни до този язовир, също така беше и през лятото, когато разлагането издаваше непоносима миризма".

Дори трупи се вадят от водата, което би представлявало реална опасност за спортистите от националния отбор по гребане, които тренират в района.

Дървените трупи излагат спортистите на опасност

Треньорът на националния отбор по гребане на Румъния Кристиан Малиш алармира за реална опасност за спортистите: "Удар с дънер при пълна скорост означава преобръщане, счупване на лодката, означава застрашаване на безопасността на спортиста, дори живота му, особено в това време.“

Глобите за хванатите да хвърлят боклук в реката започват от 150 хиляди леи (28429 евро - бел. ред.), но властите рядко откриват виновниците.