Нова дигитална система удря данъчните измами в Гърция

Гърция внедрява инструменти за изкуствен интелект и цифрово наблюдение, за да засили спазването на данъчното законодателство, да се бори с контрабандата и да подобри прозрачността в бизнес отчетността.

AADE въвежда наблюдение в реално време, цифрово фактуриране и усъвършенствани данъчни решения, за да ограничи укриването на данъци, да модернизира спазването на бизнес изискванията и да подпомогне бъдещи мерки за данъчни облекчения

Гърция е готова да засили борбата си срещу укриването на данъци и контрабандата с въвеждането на инструменти с изкуствен интелект и цифрови системи за наблюдение, обяви Независимият орган за публични приходи (AADE). Инициативата има за цел да подобри прозрачността, да подобри спазването на изискванията и да разшири фискалното пространство за потенциални мерки за данъчни облекчения през 2026 г.

В основата на реформите е система за наблюдение в реално време на транзакции с касови апарати, която позволява на AADE да проследява бизнес активността и автоматично да предава данни към платформата myDATA, затваряйки вратичките, които преди това са позволявали укриване на приходи. Понастоящем подаването на данни често е изправено пред забавяния, което ограничава надзора и създава пропуски в данъчната отчетност.

От февруари 2026 г. електронното фактуриране ще стане задължително за транзакции между предприятия, първоначално насочено към по-големи компании, с поетапно внедряване и преходен период за безпроблемно приемане. До май втората фаза на подаване на електронни експедиционни бележки също ще стане задължителна, разширявайки дигиталния надзор до повече сектори. Освен това, Цифровият регистър на клиентите ще бъде разширен, за да включва бизнеси, свързани със събития.

AADE планира да стартира онлайн портал, консолидиращ данъчното и митническото законодателство, за да подобри прозрачността и правната сигурност. Органът ще въведе и предварителни данъчни решения, позволяващи на предприятията да получават предварително ясни насоки за сложни транзакции, намалявайки несигурността и превръщайки Гърция в по-привлекателна инвестиционна дестинация.

Други мерки включват надграждане на Центъра за обслужване на данъкоплатци и дигитален асистент в подкрепа на гражданите и бизнеса. AADE ще въведе и рамка за групово данъчно облагане за местни корпоративни групи, позволявайки консолидираните данъчни декларации да опростят спазването на изискванията, да гарантират предвидимост и да укрепят финансовата стабилност.

В процес е разработването на дигитален регистър на недвижимите имоти, който да централизира информацията за всички недвижими имоти в Гърция за данъчни цели, като допълнително ще подобри надзора и административната ефективност.