Икономиката на Гърция отбелязва напредък

Глобалните рискове са значителни

Икономиката показва признаци на стабилно подобрение, с по-ниски разходи по заемите и повишен интерес към инвестициите. ESM и MSCI признават напредъка, но предупреждават за рисковете от по-несигурната международна обстановка.

Гръцката икономика изглежда е изминала дълъг път от кризисните години. Разходите по заемите са спаднали значително, достъпът до пазарите е станал много по-лесен и страната вече се разглежда с по-голямо доверие от международните инвеститори.

На фона на икономическото възстановяване на Гърция, страната сега е изправена пред нова перспектива: възможно завръщане на развитите пазари. Въпреки това анализаторите отбелязват, че връщането към „нормалното“ може да доведе и до нови рискове, особено като се има предвид, че гръцката икономика става все по-уязвима към външни шокове, пише Euronews.

Според анализ, публикуван от анализатора Матиас Гневоч от Европейския механизъм за стабилност (ESM), европейските пазари на държавни облигации са претърпели значителна реконсолидация от 2019 г. насам, след години на фрагментация вследствие на дълговата криза в еврозоната. За Гърция това се превръща в ясно подобрение на условията за финансиране.

През май 2025 г. спредът на гръцките 10-годишни държавни облигации спрямо германските Bund падна под 80 базисни пункта за първи път от 2007 г. насам. Тези нива напомнят за периода преди кризата, когато държавните облигации в еврозоната бяха считани от пазарите за почти равностойни.

Това развитие отразява силното възстановяване на гръцката икономика през последните години, с солидни темпове на растеж, устойчиви фискални излишъци и стабилен спад на съотношението дълг/БВП от 2021 г. насам.

Завръщането на инвеститорите

Наред с по-ниските разходи по заемите, Гърция е изправена пред второ важно развитие. MSCI Inc. стартира публична консултация относно потенциалната прекласификация на гръцкия пазар на ценни книжа от категорията „развиващи се пазари“ към статут на „развити пазари“.

MSCI е един от водещите световни доставчици на борсови индекси, данни и пазарни анализи. Неговите индекси се използват от инвеститори, фондови мениджъри, банки и застрахователни компании по целия свят за вземане на инвестиционни решения и създаване на финансови продукти. Чрез анализиране на рисковете и възможностите MSCI действа като „общ език“ за глобалните пазари, като оказва пряко влияние върху потока на международния капитал.

На практическо ниво такова повишение би означавало, че гръцкият пазар се възприема от международните инвеститори като по-зрял и надежден. Много големи инвестиционни фондове, като пенсионни фондове и институционални инвеститори, базират разпределенията си на индексите на MSCI. Включването в Developed Markets би направило Гърция „видима“ за по-широка и по-стабилна инвеститорска база.

Това би могло да доведе до увеличен приток на капитал към гръцкия фондов пазар, по-голяма ликвидност за регистрираните компании и по-ниски разходи за финансиране за бизнеса. В същото време би било силен сигнал за доверие в цялостния имидж на страната в чужбина.

MSCI вече призна, че Гърция отговаря на критериите за икономически растеж и е постигнала напредък в достъпността и функционирането на пазара. В миналото основното препятствие беше размерът и ликвидността на пазара, въпроси, които сега се преоценяват в светлината на по-широката интеграция на европейския пазар. Окончателното решение се очаква до края на март 2026 г., като прилагането му вероятно ще стане при преразглеждането на индекса през август 2026 г.