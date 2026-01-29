Украйна на ръба: загубата на два ключови града може да срине източния фронт

Русия от години се опитва да превземе градовете Славянск и Краматорск

Руските войски са съсредоточили военните си усилия в източната част на Донбас. Това каза за Sky News анализаторът на Майкъл Кларк.

„Русия от години се опитва да превземе градовете Славянск и Краматорск, които са се превърнали в градове-крепости. Ако тези градове паднат, това ще доведе до пълен колапс на източния фронт. Те играят ключова роля в защитата на останалите 20% от източната част на Донецка област, която остава под украински контрол. Ако Славянск и Краматорск паднат, тогава останалите ще ги последват. Славянск е исторически и политически много важен, защото украинците си го върнаха през 2014 г.“, подчертава той.

Източната част на Донбас остава фокусна точка на военните усилия на Русия.

Продължаващата битка за Покровск се разглежда като опит на Русия да се сдобие с потенциална отправна точка за атака срещу крепостния пояс. Крепостният пояс на Украйна се състои от четири града, както и от други населени места по магистрала H-20.

Но какво наистина би се случило, ако Русия успее да превземе някои от тези крепостни градове? Би ли това довело до срив на източната фронтова линия на Украйна?

„Ако Славянск и Краматорск паднат, останалите също ще паднат“, добавя Майкъл Кларк. „Славянск беше първият град, превзет от донецките милиции, подкрепяни от руснаците.“

Кларк казва, че връщането на Славянск от украинците има „символична стойност“, докато Краматорск „е центърът, едър град, по-голямо място“.

Той добавя, че градовете са на „доста висока земя“ и „превземането им ще бъде много трудно“ за руснаците, тъй като и двата са силно укрепени.