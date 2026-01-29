Срещу демографската криза: Гръцкото правителство обновява схемата за преместване

Субсидията е определена унифицирано на 10 000 евро

Гръцкото правителство продължава с мащабна реформа на програмата си за преместване, превръщайки я от ограничена пилотна инициатива в цялостен политически инструмент, насочен към противодействие на демографския спад.

В интервю за радио SKAI 100.3, министърът на социалното сближаване и семейните въпроси Домна Михайлиду очерта новата рамка, която осигурява по-висока финансова подкрепа и значително по-широк географски обхват.

Както тя обясни, схемата предлага „допълнителна подкрепа, която сме разработили за всеки, който желае да се премести в конкретни общини... така че да може да получи 10 000 евро от държавата... за да се върне в родното си място или да се премести в тези отдалечени и много красиви райони“. Тя обаче подчерта, че плащането трябва да се разглежда като финансова помощ, а не като самостоятелен стимул, пише To Vima.

Промени и ново насочване

Опитът от пилотната фаза в Еврос доведе до съществени промени. От стотиците подадени заявления само няколко в крайна сметка отговаряха на критериите за допустимост, разкривайки структурни слабости в първоначалния дизайн.

Съгласно ревизираната програма, обхватът се разширява до шест допълнителни области, които отбелязват изразен спад на населението: префектурите Кастория, Флорина, Килкис, Пела и Драма, както и регионът Ферес в префектура Еврос.

В същото време, столиците на префектурите са изключени. Финансова подкрепа вече може да бъде предоставена и за преместване в столица на префектурата, при условие че тя не отчита демографски растеж.

Субсидията е определена унифицирано на 10 000 евро, независимо от размера на населеното място, като условията за допустимост са значително разширени. Сред ключовите промени са премахването на изискването за постоянен адрес в Гърция, възможността за получаване на авансово плащане и достъп за дигитални номади.

Ключово изискване остава доказателство за пребиваване на друго място през последните пет години, за да се гарантира реално преместване. Схемата Еврос е в ход, като разширената национална програма ще стартира през март 2026 г., а увеличението на финансирането все още се обмисля.