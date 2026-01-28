Виктор Орбан: Ще защитим намаляването на цените на комуналните услуги и замразяването им

Премиерът на Унгария Виктор Орбан сподели нова публикация на страницата си в социалната мрежа "Фейсбук" относно заседанието на правителството на страната в сряда. Той написа, че правителството "трябва да защити намаляването на сметките за комунални услуги и тавана на сметките за комунални услуги", като "по този въпрос няма компромис".

"Докато правителството работи по удължаване на намалението на цените на комуналните услуги, Брюксел ще го отмени и ще забрани руския газ за Унгария", написа с удивителна Виктор Орбан на страницата си в социалните мрежи.

Говорейки след заседанието на правителството в сряда, министър-председателят ясно заяви: "Трябва да защитим намаляването на сметките за комунални услуги и тавана на сметките за комунални услуги, по този въпрос няма компромис!"

В сряда, на заседание на кабинета Орбан заяви: "Решението ни е ясно: ще удължим намалението на сметките за комунални услуги. Това е замразяването на сметките за комунални услуги за януари. Техническите подробности ще бъдат предоставени днес от министъра на енергетиката Чаба Лантош", припомня magyarnemzet.hu.