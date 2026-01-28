Къде е най-евтината пица в Европа

Цените се повишават, а клиентите усещат затрудненията

Цените на пицата се повишават в цяла Европа, като типичната поръчка сега е с почти 8% по-скъпа отколкото преди година. Нов индекс на Foodora показва как инфлацията, заплатите и наемите променят цените, които плащат ресторантите, и това, което избират да ядат.

Типичната пица е поскъпнала с 7,75% за една година, като средната цена е нараснала от 11,10 евро през 2024 г. до 11,96 евро през 2025 г., пише Euronews.

Неотдавнашен доклад показва, че цените на пиците са се повишили в цяла Европа, което е симптом на по-широките натиски, които водят до повишаване на разходите за ежедневното живеене.

Компанията за доставка на храна Foodora сравни цената на основната пица „Маргарита“ на шест европейски пазара, на които оперира – Австрия, Чешката република, Финландия, Унгария, Норвегия и Швеция – като използва милиони поръчки от 2024 и 2025 г., за да създаде „индекс на пиците“.

Те изчислиха средните цени и откриха, че средностатистическата пица е поскъпнала с 7,75 % през годината в шестте страни, като комбинираната средна цена се е повишила от 11,10 евро през 2024 г. до 11,96 евро през 2025 г.

Унгария остава най-евтиният пазар с медиана от 8,75 евро през 2025 г., следвана от Чехия с 9,47 евро, докато Норвегия е най-скъпата с 17,60 евро.

Австрия се намира в средата с 11,50 евро, Швеция с 10,94 евро и Финландия с 13,50 евро.

Швеция и Финландия всъщност отбелязаха леко понижение на цените в национален мащаб в сравнение с предходната година, но Унгария, Чехия, Австрия и Норвегия отбелязаха повишение.

В някои градове се наблюдава рязък спад в средната цена на Маргарита. Берген в Норвегия отбеляза спад от 15,85% до 15,72 евро, а Гьотеборг в Швеция отбеляза спад от 15,81% до 11,93 евро.

Виена и Грац в Австрия също поевтиняха,

съответно с 8,46% и 4,17%. Средната цена в Австрия като цяло се повиши, докато средната цена в Будапеща спадна с 5,44% до 9,21 евро, което я прави относително изгодно място в Централна Европа.

В най-ниския край на скалата Сегед в Унгария е най-евтиният град в индекса с медиана цена от 8,50 евро, докато Лилестрьом в Норвегия е най-скъпият с 19,12 евро, след като от един от най-евтините норвежки градове през 2024 г. се превърна в най-скъпия през 2025 г.

Местните условия, като наеми, заплати, конкуренция между ресторантите и интензивността на промоциите на платформите за доставка, в момента определят цената, която плащат клиентите.

Докладът разглежда и какво поръчват хората, а картината показва, че потребителите се опитват да извлекат повече „стойност“ от храната си.

В шестте страни класическите пици „Маргарита“ и „Салами“ остават на първите две места както през 2024, така и през 2025 г., но третото място се променя. През 2024 г. класацията е доминирана от „чистите класики“ и вариантите за деца.

Инфлацията на храните в еврозоната се е понижила от пик от около 15,5% през март 2023 г. до около 2,5% през декември 2025 г., като средната стойност за 2025 г. е около 2,9%.

Икономистите от ЕЦБ отбелязват, че за да „поставят храна на масата“, потребителите плащат с около една трета повече, отколкото преди пандемията, като особено силно е увеличението на цените на месото и млечните продукти.

Цените на говеждото, пилешкото и свинското месо сега са с над 30% по-високи отколкото в края на 2019 г.

Това са съставките, които определят цените на пицата: пшеница за тестото, домати, сирене и месни гарнитури, плюс енергия за фурните и транспорта.

Дори и при умерена обща инфлация и инфлация на храните, тези натрупани увеличения поддържат цените на менюто високи.

Страните с по-ниски доходи в Източна и Югоизточна Европа все още предлагат по-евтини пици в евро, но семействата там обикновено харчат повече от 20% от бюджета си за храна, в сравнение с по-малко от 12% в по-богатите икономики, така че ценовите увеличения се отразяват по-силно, дори когато се започне от по-ниска база.